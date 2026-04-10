El último jueves, Roberto Mosquera fue el primer invitado presencial de Juego en Corto, programa emitido a través del canal de YouTube de Diario Depor, y, fiel a su estilo, dejó más de una declaración llamativa durante la entrevista. Debido a su afinidad y la gran identificación que tiene, Mosquera se refirió a Sporting Cristal y la última victoria ante Cerro Porteño. Asimismo, develó que no estuvo cerca de volver a tomar las riendas del club ‘cervecero’ tras la salida de Paulo Autuori. Por el contrario, celebró la contratación de Zé Ricardo y le deseó muchos éxitos.

Sporting Cristal

“Cuando llegó al aeropuerto ya lo habían chancado al profesor. Él sabe en qué situación está Sporting Cristal y tiene un recorrido interesante, entonces si viene acá es porque sabe que puede cambiar algunas cosas“, indicó Mosquera al ser consultado sobre la designación de Zé Ricardo en Sporting Cristal.

Sobre el triunfo del último miércoles, agregó: “Me gustó que gane Cristal porque soy hincha y me gustó que le vaya bien. Hizo dos cambios que cambiaron la historia del partido y me gustó lo de Vizeu que hizo el gol habiendo sido tan maltratado”.

Roberto Mosquera defendió a Felipe Vizeu tras victoria de Sporting Cristal. (Foto: Getty Images) / Wagner Meier

¿Un retorno a La Florida?

“No me llamaron de Cristal -cuando se fue Autuori-. Y no creo que haya obligación de llamarme. Yo hice lo que tenía que hacer porque es el equipo que amo, ellos están haciendo lo que tiene que hacer, no me siento lastimado si no me llaman. Además, Julio César es mi hermano”, declaró Mosquera.

Como se recuerda, se habló mucho de su posible llegada a Sporting Cristal porque unos días antes a la salida de Paulo Autuori, Mosquera había renunciado a Sport Huancayo. Si bien algunos creían que esta decisión se debía a que tomaría las riendas del club ‘cervecero’ después, el entrenador recalcó las razones: “Después del partido con Sport Boys en el Callao, llamé al presidente, le dije las razones por las que me estaba apartando y que no era negociable. Le agradecí. Lamentablemente, tenía que partir por cosas que no necesariamente eran deportivas“.

Roberto Mosquera fue campeón nacional como entrenador de Sporting Cristal en los años 2012 y 2020.

Extranjeros en Liga 1:

“No va a cambiar. Me tocó jugar con FC Cajamarca, le ganamos 2-0, lo jugamos fantástico. Vi siete extranjeros y tres nacionalizados. A veces damos leyes para los equipos de mis amigos, para que no desciendan, y para mí la capacidad no tiene nacionalidad. Acá yo acepto a todos los que vienen, pero acá vienen entrenadores que no han dirigido ni segunda en su país y vienen aquí a ser las primeras armas“, indicó Mosquera sobre el aumento de cupo de extranjero y la realidad de tener 18 equipos y apenas un entrenador peruano.

Selección peruana:

Por último, el entrenador fue consultado sobre la selección peruana y mostró su respaldo a la designación del nuevo entrenador: “Menezes es un capo, el solo hecho de que lo hayan nombrado entrenador de Brasil es porque tiene los méritos, hay que darle un tiempo para conocer la idiosincrasia del jugador peruano porque es muy especial. A uno lo tienes que abrazar, a otro le tienes que gritar, y así. Le deseo lo mejor a él y también a Zé Ricardo porque, ya me di cuenta con estos tres cambios que hizo, que hizo lo que tenía que hacer. Le deseo lo mejor a Sporting Cristal”.

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