Por Fernanda Huapaya

El último jueves, Roberto Mosquera fue el primer invitado presencial de Juego en Corto, programa emitido a través del canal de YouTube de Diario Depor, y, fiel a su estilo, dejó más de una declaración llamativa durante la entrevista. Debido a su afinidad y la gran identificación que tiene, Mosquera se refirió a Sporting Cristal y la última victoria ante Cerro Porteño. Asimismo, develó que no estuvo cerca de volver a tomar las riendas del club ‘cervecero’ tras la salida de Paulo Autuori. Por el contrario, celebró la contratación de Zé Ricardo y le deseó muchos éxitos.

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