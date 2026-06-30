Sporting Cristal continúa moviéndose en el mercado de fichajes con el objetivo de dejar atrás un complicado Torneo Apertura y recuperar protagonismo en la segunda parte de la temporada. El club celeste anunció oficialmente la incorporación del colombiano Juan Manuel Cuesta, extremo de 23 años que llega procedente de Universidad Central de Venezuela.

El atacante se convierte en uno de los principales refuerzos del cuadro rimense para afrontar el Torneo Clausura 2026 y la serie de la Sudamericana ante Bragantino. Cuesta llega a La Florida después de una destacada campaña con Universidad Central, equipo con el que disputó la última edición de la Copa Libertadores. En el certamen continental registró tres goles y una asistencia en seis partidos, números que despertaron el interés de Sporting Cristal.

Sporting Cristal apuesta por Juan Manuel Cuesta para recuperarse en la Liga1 y la Sudamericana. Foto: Sporting Cristal / Instagram

Pese a su juventud, el colombiano ya cuenta con experiencia internacional tras haber defendido las camisetas de Independiente Medellín y Envigado de Colombia, Internacional de Porto Alegre de Brasil y los clubes argentinos Aldosivi y Arsenal de Sarandí.

“Llegar a Cristal es la mejor decisión de mi carrera”

Durante su presentación oficial, el futbolista no ocultó su felicidad por incorporarse al conjunto celeste y destacó la importancia que representa este paso en su carrera. “Vengo de un año muy bueno en lo personal y también con mi anterior club. Llegar a Sporting Cristal es una gran oportunidad y hoy siento que es la mejor decisión que he tomado para mi vida y para mi carrera”, expresó.

El extremo también reveló que el interés mostrado por la institución fue determinante para aceptar la propuesta. “Sporting Cristal siempre estuvo pendiente de mí. Desde el primer momento me hicieron sentir en casa. Los directivos, Carlos y el ídolo del club me dieron muy buenas referencias, y el grupo humano que encontré aquí me dio la confianza para tomar esta decisión”, comentó.

El nuevo refuerzo rimense se definió como un futbolista con capacidad para desequilibrar en ataque gracias a su velocidad y potencia, aunque remarcó que el rendimiento colectivo está por encima de cualquier objetivo personal. “Soy un jugador potente, rápido en el uno contra uno, me gusta llegar al arco y generar goles, ya sea marcando o asistiendo. Pero lo más importante es que Sporting Cristal gane; nunca pondré mis intereses por encima de los del equipo”, afirmó.

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