Sporting Cristal suma a Juan Manuel Cuesta, el refuerzo colombiano para pelear el Clausura. Foto: Sporting Cristal / Instagram
Sporting Cristal suma a Juan Manuel Cuesta, el refuerzo colombiano para pelear el Clausura. Foto: Sporting Cristal / Instagram
Por Redacción EC

Sporting Cristal continúa moviéndose en el mercado de fichajes con el objetivo de dejar atrás un complicado Torneo Apertura y recuperar protagonismo en la segunda parte de la temporada. El club celeste anunció oficialmente la incorporación del colombiano Juan Manuel Cuesta, extremo de 23 años que llega procedente de Universidad Central de Venezuela.

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