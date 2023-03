Los cerveceros están a un paso de acceder a la zona más importante de la ‘Gloria Eterna’, y jugar 6 partidos más oficialmente. Parecía un milagro. El club Sporting Cristal viene trabajando en la Florida de manera ardua para que el hincha celeste se sienta orgulloso de lo que se trabaja en el club de sus amores y en ese camino, en este arranque de año, han dado todo: metieron 35 mil personas un jueves por la noche el Nacional, cuando golearon 5-1 a Nacional de Paraguay. Y este jueves buscan repetir la hazana ante Huracán para clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

No es lo único por hacer: llenar los estadios. Óscar Moral, gerente de marketing de Sporting Cristal, le cuenta a El Comercio, sobre todas las estrategias de marketing que vienen trabajando a favor del hincha y cómo desde su llegada se repotenció la marca para cerrar con sponsor que le da más jerarquía a la institución celeste.

-¿Ya se cerraron el tema de sponsors en Sporting Cristal?

No, nunca se cierran en realidad. Estamos trabajando todo el año para poder tener más marcas que nos puedan ayudar a nuestro objetivo. De hecho como marca hemos generado más valor dentro de la camiseta, lo que es el estadio, el predio de la Florida, en los proyectos que tenemos de academia, como has visto con WOW.

-¿De qué trata, exactamente, WOW?

Vamos a abrir academias propias en todo el país, que dependan estrictamente del club Sporting Cristal, y con eso atraer a más niños para que practiquen deportes. Además, buscamos tener un centro de captación para tener más talento dentro del club y ver no solamente Lima sino todo el Perú, soñando en el futuro, tener centros de alto rendimiento en provincia para que puedan llegar a ser una buena persona y luego, si es posible, un buen futbolista del primer equipo.

¡ENTRADAS AGOTADAS! 🤩🎟️



¡Por eso, hemos habilitado los nuevos PalcoSCelestes para alentar en el NaSCional!. 🏟️



ℹ️ Palco incluye regalos sorpresas.🥳



🎟️👉https://t.co/GkoYu1SeVT#FuerzaCristal pic.twitter.com/BvK8SdEQru — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) March 14, 2023

-¿Cuándo se estaría contando con este centro de captación?

Eso ya se hace, tenemos 26 chicos de provincia en la vivienda, tenemos un área de scout bien desarrollada, pero lo que queremos llevar es la filosofía de Sporting Cristal a todas las regiones del país, en este caso, de la mano de la empresa privada WOW. WOW es muy fuerte en Ica y Chincha. Entonces, en esa zona donde ellos están también estar nosotros y aprovechar que tienen pilares de educación y desarrollo. Lo que queremos ver en esos lugares es que nuestro equipo de scouting puedan identificar las zonas, biotipo y el tipo de juego que Sporting Cristal está buscando desarrollar.

-Afuera le dicen “El Sporting”, casi como un sello. ¿Cómo miran las marcas hoy a Sporting Cristal?

Mira, yo entré en plena pandemia, enero 2021, justo en la Tarde Celeste cumplí dos años. Lo primero que hicimos fue brindar los espacios que la camiseta antes no tenía o que si los tuvo, los perdió y de ahí, revalorizar lo que teníamos: somos el mejor equipo peruano en Conmebol según el ranking y los puntos con ventaja, eso lo saben las marcas. Además, clasificamos a la Copa Libertadores casi todos los años, salvo el 2018 que no fue un buen año para el club, añadirle el valor que campeonábamos cada dos años: 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2021 con la Copa Bicentenario y la primera fase de la Liga 1. Hemos crecido con Caja Piura, hemos mejorado algunos contratos. Ahora está Doradobet, WOW, en femenino, también hemos logrado que entre Doradobet y MGM también en el femenino. Hay una marca de joyeria que entrará allí próximamente. Formativo también tendrá un sponsor, ya lo tiene en la residencia y en la Academia. Hemos casi duplicado los sponsors en Sporting Cristal.

-El tema de las academias en Sporting Cristal, ¿desde cuándo se va a descentralizar?

Desde ya, finales de febrero e inicios de marzo, según la planificación que tenemos. En planificación se dividiría en 6 departamentos del país, pero ya ahí lo vamos a dar a conocer poco a poco, es parte de la estrategia y junto con WOW ver el desarrollo del internet y deporte, siendo ese partner para cumplir esos sueños.

Óscar Moral le cuenta a El Comercio las estrategías que vienen trabajando a favor de los hinchas celestes.

-¿Existe la posibilidad real de que Sporting Cristal tenga un predio propio?

Nosotros tuvimos una reunión, por primera vez este año, con los socios Platinium del club, que son los abonados. También con los past president del club y en esa reunión, Joel Raffo afirmó que sí está en planes el estadio propio. Estamos analizando la factibilidad de ello. Creo que hay un avance, no lo digo yo, te estoy citando palabras del presidente del club, donde lo dijo en una reunión con hinchas y qué en redes sociales tuvo relevancia entre la hinchada que Cristal piense en un estadio propio: las últimas ocho fechas el Gallardo vendió el cien por ciento de la capacidad, del 90 por ciento que nos permite las autoridades.

-¿Hay alguna fecha pauteada? Digamos, en 5 años Cristal tendrá su estadio...

Lo que se explicó en esta reunión es que el club Sporting Cristal ya llegó a un nivel de sostenibilidad gracias a los ingresos comerciales para no depender de ingresos excepcionales. ¿Qué son los ingresos excepcionales? Son ventas de jugadores por encima de los 500 mil dólares y los premios de la Copa Libertadores. Entonces, al tener esto, se debe de reinvertir en el club. Más adelante, el presidente apenas exista algo concreto, estoy seguro de que lo dará a conocer.

-Imagino que con un estadio propio, el hincha de Cristal se sentiría más identificado con el club de sus amores.

De hecho, yo creo que hemos logrado que el Estadio Alberto Gallardo se sienta y se vea la casa del hincha de Sporting Cristal. Hemos hecho muchas mejoras: la alimentación, por ejemplo. Ante solo era la venta de choripán o pan con pollo. Ahora, hay una variedad amplia, sabiendo que el clima es algo que nos afecta. Entonces, pusimos cremoladas con una empresa particular: ¡se vendieron 1500 vasos de cremoladas! Ayuda un poco a aliviar el golpe de calor con este clima. Las tribunas están sectorizadas, ya que antes todo Occidente costaba 65 soles y hemos crecido; hicimos un palco vip que está debajo del palco de dirigentes, que tiene una de las mejores visiones del estadio: se agota. Si queremos que el Gallardo sea nuestra casa, hemos puesto la pantalla más grande de un estadio en el Perú en este momento, quizá habrá otros clubes que querrán superar ese tamaño.

-¿Qué otra acción viene realizando junto a las marcas para acercarse al hincha?

En Oriente formamos tiras de colores celeste y blanco, lo que parecía una bandera de Sporting Cristal y luego con la pica a pica, esa salida del estadio, es todo una experiencia que el hincha sueña. Lo podemos ver en las redes sociales, la cantidad de videos, el recibimiento al equipo, que se está volviendo algo recurrente y soñado al hincha y el que lo ve en televisión quiere vivirlo. La tarea está en no detenernos en eso e implementar mejoras y estrategias para que el público que no va al estadio, quiera ir. Sabemos que el estadio no tiene una gran ubicación, no es tan sencillo de llegar, aunque el Metropolitano está cerca. Además, estamos viendo el tema de las cocheras, que siempre ha sido un dolor de cabeza, pero el hincha de Cristal está apoyando en gran número y las entradas que antes eran complicadas de vender, hoy se acaban en horas. Eso es un buen mensaje del hincha hacia la sociedad, que Sporting Cristal tiene una hinchada sólida, fuerte, que asiste al estadio y adquiere productos del club.

-¿Cuántas camisetas vende Sporting Cristal por temporada?

Hemos crecido. Además, hemos abierto como estrategia tiendas en oriente, popular y occidente. Tiendas grandes, buenas, con buenos productos. Lo importante es la asistencia: hemos tenido un incremento de niños en 12% que van al Gallardo, 25% mujeres es un alza grande, cuando antes solo era un 3% de niños.

-Hablaba de un incremento de ventas de la camiseta, ¿cuál es la estimación de venta todo el año?

No puedo dar números por confidencialidad, pero sí te puedo dar porcentajes de crecimientos, y te puedo decir que el 2019 a la fecha, debemos haber crecido en 500 o 600% en la venta de camisetas, a lo que va este año, hemos roto récord de ventas en el 2021. En 2022 tuvimos un pico de venta brutal y en este 2023 se va quebrar el récord que tuvimos el año pasado. La estrategia junto con adidas fue sacar la camiseta antes de Navidad y el hincha reaccionó bastante bien. Estamos seguros de que este año vamos a romper el gran récord que logramos el año anterior.

Óscar Moral le cuenta a El Comercio las estrategías que vienen trabajando a favor de los hinchas celestes.





-Alianza Lima tiene embajadores. La U también. ¿Qué pasa en ese rubro con SC y qué hacen?

De hecho, sí, Alianza está trabajando con algunos deportistas que son hinchas, por ejemplo surfistas. Nosotros tenemos a los ídolos del club que van al Estadio, al club, que están en paneles, que participan, que están en la campaña y lo acercamos a los ídolos al club para que enseñen todo lo que conocen de Sporting Cristal y su filosofia en el campo, como es el caso de Jorge Cazulo, quien es entrenador del club, Jorge Soto que es asistente técnico y Carlos Lobatón que también es parte del staff deportivo. O el profesor Alfredo Quezada, quien es la persona que más títulos ha conseguido en la historia de Sporting Cristal. La academia también constituida por un ídolo de Cristal como es el profesor Elías Fernando Mellán. Hacia afuera, hemos tenido a Bettina Onetto en la Tarde Celeste, quien es gran hincha de Sporting Cristal y muy querida por el fanático y la tenemos muy cerca, incluso hay una actividad que hemos hecho con ella y pronto lo van a saber. También el actor Erick Elera, que cantó parte de la canción de Sporting Cristal y que le dio mucho gusto al hincha y eso se vio reflejado en redes sociales.

-Hace poco se habló de la mala situación en la que se encontraba un exjugador de Cristal como Horacio Baldessari se encontraba en una mala situación económica. ¿Lo van a ayudar?

Sí. Es un tema que ya lo estamos viendo en la interna, de hecho, ya salió la ‘Pepa’ a decir que no es tanto así cómo se ha dicho. Él hace un tiempo tuvo un problema de salud, nosotros lo apoyamos con el área de fisioterapia del club. La Pepa es muy querido por el club también, es un ídolo, el primer ídolo del Extremo Celeste, la barra oficial del club Sporting Cristal. A nosotros no nos gusta que se sepa lo que vamos a hacer, es un tema que lo hacemos de corazón y no para promocionar o decir esto hacemos por tales personas. Nosotros preferimos hacerlo, ayudar, estar cerca y no alardear.

-¿Cuál es plan para que Sporting Cristal sea el club más campeón del país, y supere a la U y Alianza?

Sporting Cristal hoy, en auspicios, probablemente sea el segundo club en el país, no sé si el año pasado, logramos ser el primero ¿no? Somos el club con más títulos profesionales de la historia del fútbol peruano, somos el club con más títulos del campeonato Descentralizado, tenemos uno más que la U. Somos el mejor club ubicado según la Conmebol, eso está en números y somos atractivos frente a las marcas en el país. El mensaje también llega al hincha, pero nosotros no somos un club que se distinga por alardear lo que ha conseguido, sino de querer conseguir más, ahora en la Copa Libertadores, por ejemplo.

-¿Ya se han vendido todos los asientos para los partidos de Cristal de local de cara a lo que será toda la temporada de la Liga 1?

Hay todavía quedan boletos para Socio Pasión disponibles. Vamos a tener mucho más beneficios. De los equipos grandes somos el único que da beneficios al abonado, porque los otros equipos tienen su abonado que es netamente la venta de entradas por todo el año y tienen otros servicios que si le dan beneficios a los hinchas, incluso de poder comprar entrada con anticipación. Nosotros tenemos un solo beneficio de abono y ahí estamos cargando todos los beneficios que tenemos con las marcas, fuera del estadio.

-Debido a que han traído su comando técnico brasileño y refuerzos de ese país, ¿han buscado aliarse con empresas de ese país?

Sí hemos tenido cercanía en algún momento, pero eso depende de la visibilidad que puedan tener esas marcas de estos países, todo dependerá de los rivales de Copa Libertadores. Un club peruano no seduce mucho a nivel Sudamérica todavía, no nos está yendo bien a ninguno de los clubes. Cuando empezamos a ser más atractivos a nivel internacional, ya podríamos ver sponsorías de región como tiene el Barcelona, Real Madrid o PSG, porque son clubes de gran categoría. Por eso es tan importante el partido de este jueves.

-¿Qué otras cosas debe saber el hincha de Sporting Cristal?

El hincha debe saber que Cristal está trabajando para el hincha, se está abriendo las puertas de la Florida, se está trabajando con las barras populares oriente y occidente brindando los elementos necesarios con las marcas para que tengan una fiesta en el estadio. El hincha se está dando cuenta de eso. Buscamos tener jugadores con el sello de Sporting Cristal y jugadores que vengan a fortalecer a estos jóvenes que se están desarrollando.

-¿Hay alguna fecha para el lanzamiento del app?

Estaríamos lanzando en las próximas semanas. Finales de marzo. Esto también viene de la mano con que el hincha de Cristal va a poder tener internet gratuito en el Estadio Gallardo gracias a WOW. Se ha hecho una gran inversión para lograrlo y daremos internet al cien por ciento del estadio y ahí aprovecharemos el APP de Cristal y la pantalla para poder dar una experiencia distinta a los hinchas. Sí existe un trabajo y planificación para que el hincha tenga comodidad y cercanía con el club.

