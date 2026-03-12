Cumplió el objetivo, pero no terminó contento. Paulo Autuori, técnico de Sporting Cristal, expresó su parecer tras la sufrida clasificación de su equipo a fase de grupos de la Copa Libertadores y reconoció que no hicieron un gran juego ante Carabobo en Matute.

"Se pasa para otra fase, excelente, para el club es bueno pero lo que nosotros jugamos hoy día no era para pasar”, sostuvo el entrenador brasileño, quien se mostró autocrítico con el desarrollo del partido en conferencia de prensa.

Autuori fue claro en cuestionar el primer tiempo de Sporting Cristal, donde recibieron dos goles de Carabobo y estuvieron abajo en la serie. “Esto es muy corto para nosotros, el equipo no puede tener un partido como local, tener una ventaja y hacer el primer tiempo que hizo”, apuntó.

🗣️ Declaraciones de Paulo Autuori



"Tenemos que jugar, decidí cambiar jugadores en el segundo tiempo, el profesional es dentro y fuera de la cancha, nosotros tenemos que orientar, no quiero que pase otra vez" #L1RADIO pic.twitter.com/0cPyi9fuQT — L1MAX (@L1MAX_) March 12, 2026

De igual manera, asumió la responsabilidad del juego mostrado por su equipo y aguarda que en la fase de grupos todo sea distinto. “El responsable por el equipo soy yo pero para el club es importante. Como he ha hablado en la última conferencia, a partir de ahora todo está abierto”.

Tras la victoria en penales ante Carabobo, Sporting Cristal avanzó a fase de grupos y está ubicado en el bombo 4 de la Copa Libertadores. El sorteo para conocer a sus rivales se realizará el jueves 19 de marzo.

