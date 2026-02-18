Paulo Autuori denuncia insultos en Paraguay y estalla: “Tengo dos Libertadores y un Mundial”

El empate 2-2 entre Sporting Cristal y 2 de Mayo en Paraguay por la fase 2 de la Copa Libertadores 2026 dejó un ambiente cargado de tensión, especialmente para el técnico Paulo Autuori, quien denunció haber recibido constantes insultos desde las tribunas del estadio Río Parapití. El entrenador brasileño aseguró que las agresiones verbales se mantuvieron durante todo el encuentro, situación que generó su fuerte reacción al finalizar el compromiso.

Visiblemente incómodo, Autuori defendió su trayectoria profesional y cuestionó el comportamiento de los aficionados. “Todo el partido han insultado. No hice ningún gesto malo. Tengo dos Libertadores y un Mundial. Primera vez que hablo de esto en mi carrera, pero un hincha no puede todo”, declaró el estratega, quien no ocultó su indignación por lo ocurrido durante el partido.

El técnico también reflexionó sobre el rol del público en el fútbol y pidió mayor respeto hacia los protagonistas. “El público no siempre debe insultar (…) Yo respeto a todos y no insulto a nadie. No me puedo quedar callado cuando todo el partido hablaban mal. No acepto esto”, afirmó, dejando en claro que considera inaceptable este tipo de comportamientos mientras realiza su trabajo.

Más allá de la polémica, Autuori también analizó el rendimiento de su equipo y lamentó no haber conseguido la victoria, pese a las oportunidades generadas. El empate dejó la serie abierta y ahora Sporting Cristal buscará definir su clasificación en el partido de vuelta en Lima, donde intentará aprovechar su localía para avanzar a la siguiente fase del torneo continental.