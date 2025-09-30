Sporting Cristal regresó al camino de la victoria tras vencer 3-0 a Ayacucho FC y ponerse a cinco puntos del líder Universitario. Sin embargo, Paulo Autuori se mostró cauteloso por el resultado, ya que podrían quitarles los puntos tal y como ocurrió contra Binacional.

“Hay que esperar, no sé si ganamos el partido porque contra Binacional ganamos y nos sacaron los puntos. Ahora están hablando que Ayacucho va a salir. Si pasan va a ser una lástima”, expresó el DT en conferencia de prensa.

Newsletter exclusivo para suscriptores Carlos Lázaro acompaña cada paso de Sporting Cristal con mirada crítica y corazón celeste, cada miércoles.

Paulo Autuori ha logrado inyectar su idea de juego en el plantel celeste en este inicio del Clausura. (FOTO: Jesús Saucedo / GEC).

Por otro lado, Autuori fue consultado sobre lo dicho por Miguel Rondelli, técnico de Cusco FC, quien tras perder contra Universitario cuestionó a los equipos con mayor presupuesto que no pelean el título del Torneo Clausura.

“Respeto lo que habló, pero el valor de sus palabras es cero a la izquierda, no vale nada, lo que vale es el trabajo que uno está desarrollando”, sostuvo el técnico celeste.

Asimismo, Autuori afirmó que su foco está en mejorar el rendimiento del equipo. “Mi preocupación es con los jugadores y vamos a trabajar. Yo no hablo de los demás, cada uno es libre y qué bien que tenemos libertad de expresión”, apuntó.

******************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.