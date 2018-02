Sporting Cristal pedirá los puntos del partido contra UTC

Mala forma para que se dé inicio al Torneo de Verano 2018. El partido entre Sporting Cristal y UTC de Cajamarca, que se debía jugar este viernes por la noche, no se disputará por falta de escenario deportivo.

El equipo cajamarquino no puede jugar en el Héroes de San Ramón porque está inhabilitado. Ante esto, los directivos eligieron el estadio de Mansiche (Trujillo), sin embargo tampoco se encuentra en condiciones para albergar un partido. La otra opción era jugar en Guadalupe, pero tampoco está apto.

UTC de Cajamarca, por lo tanto, no tiene escenario donde disputar el duelo. "Vamos a hacer el trámite para pedir los tres puntos", informó Carlos Benavides, gerente de Sporting Cristal, en conferencia de prensa. "Vamos a solicitar que se apliquen las bases, que son muy claras. Al no tener estadio no hay posibilidad de jugar el encuentro porque el club local no pudo cumplir", agregó.

Los cajamarquinos, mientras tanto, quieren que el partido se reprograme. "Uno no puede suspender o reprogramar un partido porque no se ha preparado, a menos que haya un problema de fuerza mayor”, dijo en su momento Federico Cúneo, presidente del club celeste.