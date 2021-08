Percy Liza es una de las gratas apariciones de Sporting Cristal en los últimos años. El delantero fue titular en el reciente empate de Sporting Cristal (2-2) ante Universitario por la cuarta fecha de la Fase 2. Ya suma once encuentros en la temporada, siete de ellos como titular, seis por el torneo local y uno por la Copa Sudamericana.

En entrevista a RPP, el delantero habló sobre su admiración al capitán de la selección peruana, Paolo Guerrero y al atacante del Real Madrid, Karim Benzema: “Solía ver mucho fútbol internacional, más que local. Como 9 me gusta Karim Benzema, que es un jugador que va a todas. De aquí, veía mucho a Paolo Guerrero, siempre ha dado la cara por sus equipos. Veo su entrega y su coraje”.

Sobre su presente, indicó: “Ahora mismo me siento muy bien físicamente. Debo mejorar la concentración y estar pendiente del equipo, generar un poco más de espacio y profundidad. Tengo temas por corregir, pero me siento muy bien ahora. Si me toca estar, respondería bien”.

Con respecto al encuentro ante Universitario, indicó que el empate fue merecido para ambos equipos: “Creo que no fue justo el empate, lo merecimos por lo que hicimos en el partido. También hubo mérito por parte del rival, hay que levantarnos de esta. Felizmente no se perdió, ellos pudieron voltearnos el partido pero no pasó”.

Debido a un dolor muscular, el delantero argentino Marcos Riquelme no pudo estar presente ante los cremas y Liza tomó su lugar, haciendo un buen partido. Ante Peñarol por la Copa Sudamericana, Marcos podría volver y Liza esperará paciente su oportunidad.

“Es un tema de ganas, de meter, de estar comprometido con el equipo y saber qué nos estamos jugando (Copa Sudamericana). Todo eso nos da la confianza para presentarnos bien”, finalizó el delantero.