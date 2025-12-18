Este jueves 18 de diciembre se llevó a cabo el sorteo de la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026. Para sorpresa de los peruanos, Sporting Cristal y Alianza Lima podrían enfrentarse en la Fase 2.

La Conmebol Libertadores sorteó la Fase 1 y 2 de la fase previa de la Copa Libertadores que, en el caso de equipos peruanos, les concierne a Alianza Lima y Sporting Cristal.

Sporting Cristal deberá esperar al ganador entre Alianza Lima y 2 de Mayo para enfrentarse por la Fase 2 de la Copa Libertadores.

En caso de pasar a la segunda llave, Alianza Lima abrirá de local ante Sporting Cristal y cerrará de visitante.

Y por último, para aspirar a llegar a la Copa Libertadores. Los ‘celestes’ tras vencer a su rival (Alianza Lima o 2 de Mayo), deberán imponerse al ganador entre Carabobo y Huachipato, igualmente en duelos de ida y vuelta.