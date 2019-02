Sporting Cristal: presidente de Emelec aseguró que no entró ningún hincha

Nassib Neme, presidente de Emelec, ha asegurado que el cuestionado sujeto que hizo su ingreso ante Sporting Cristal, en la Noche de la Explosión Azul, no era ningún aficionado, sino un futbolista elegido para el encuentro disputado en Guayaquil.

"No ingresó un hincha, era un jugador que estaba registrado en la banca de suplentes, no fue un hincha de la grada que bajó al campo, era un jugador que, evidentemente por su forma física, no era un jugador profesional, pero era un jugador registrado en la banca de Emelec para jugar uno o dos minutos", explicó el titular del cuadro norteño en diálogo con el programa UCI Noticias.

Daniel Nieto, el aficionado de Emelec que jugó contra Sporting Cristal. (Foto: Agencias)

En Sporting Cristal sintieron que Emelec cometió un acto de burla y que se desvirtuó el sentido deportivo del partido. Por ello, la directiva rimense canceló la revancha que se iba a desarrollar en el estadio Alberto Gallardo.

El directivo principal de Emelec, enterado de eso, expresó sus perdón por lo acontecido. "Queremos, personalmente, extenderles nuestra disculpas al Club Sporting Cristal, pero preferimos conversarlo personalmente con nuestros pares del club peruano", dijo.

Daniel Nieto es el nombre del individuo que jugó -con una cámara GoPro pegada al pecho- apenas dos minutos ante Sporting Cristal. Logró compartir cancha con sus futbolistas favoritos luego de ganar un concurso organizado por uno de los patrocinadores de Emelec.

"Realmente fue un sueño, aunque fueron pocos minutos, es un sueño cumplido, un sueño de toda la vida que gracias a Dios se pudo cumplir. El 'profe' (sabía que), si me daba 5 (minutos) más, hacía el gol", ironizó delante de los medios.