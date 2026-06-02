Resumen

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¿Qué falta para que Hernán Barcos sea nuevo refuerzo de Sporting Cristal? (Foto: IA)
¿Qué falta para que Hernán Barcos sea nuevo refuerzo de Sporting Cristal? (Foto: IA)
Por Redacción EC

El futuro de Hernán Barcos tiene nombre. Sporting Cristal busca reforzarse para el Torneo Clausura y llamó al ‘Pirata’ para sumarlo como nuevo delantero. El contacto se dio hace algunas semanas y la negociación no tuvo incovenientes desde ambas partes. El argentino será jugador celeste, pero aún no ha sido oficializado por el club.

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