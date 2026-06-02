El futuro de Hernán Barcos tiene nombre. Sporting Cristal busca reforzarse para el Torneo Clausura y llamó al ‘Pirata’ para sumarlo como nuevo delantero. El contacto se dio hace algunas semanas y la negociación no tuvo incovenientes desde ambas partes. El argentino será jugador celeste, pero aún no ha sido oficializado por el club.

¿Qué falta para que Hernán Barcos sea anunciado en Sporting Cristal? La respuesta es simple: solo tiempo. El Comercio pudo conocer que en La Florida están a la espera de que el ‘Pirata’ firme la rescisión de su contrato con FC Cajamarca para luego tener vía libre con su nuevo club.

Tres ello, Barcos empezará su etapa como jugador de Sporting Cristal. Esta mañana se definieron todos los detalles para ponerse la camiseta celeste y disputar el Torneo Clausura. Hay acuerdo en tiempo y salario, así como algunas cláusulas dentro del contrato.

El delantero de 42 años llega a tienda rimense tras su paso por Alianza Lima y FC Cajamarca. En este último club, consiguió 9 goles y 3 asistencias, siendo clave para el equipo revierta los malos resultados en las últimas fechas.

Con ello, Cristal busca sumar refuerzos para encarar el Torneo Clausura de otra manera. El equipo no marcha bien en la Liga 1 y está muy cerca de los puestos de descenso. Barcos no será el único refuerzo, también están tras los pasos de Juan Cuesta y Pablo Lavandeira.

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