Le decían el ‘Pincel’ porque dibujaba golazos y pintaba a sus rivales en la cancha. Renzo Sheput siempre fue un dotado con el balón para quienes lo vimos en vivo y en directo. Siempre identificado con Sporting Cristal, donde salió cuatro veces campeón (2002, 2012, 2014, 2016), hoy mira al equipo de sus amores desde lejos.

El presente lo ubica en Estados Unidos y comprometido con la formación de futbolistas. El exvolante pudo conversar en exclusiva con El Comercio por el momento que viven los celestes, que este fin de semana se juegan ante Cienciano la opción de ganar el Clausura y jugar las semifinales de los ‘Playoffs’. Eso sí, dependen de que Sport Huancayo, líder con 34 puntos, no le ganen a la ‘U’ de local.

Renzo, Cristal está peleando el Clausura y llega a la recta final como protagonista. ¿Qué tan preparado ves al equipo para sostener la presión?

Creo que si Cristal ha llegado a estas instancias peleando el torneo, es porque tiene argumentos para hacerlo. Además, cuenta con jugadores que ya han vivido este tipo de situaciones y saben cómo manejar la presión de las últimas fechas.

¿Llegar a la recta final con esa confianza es fundamental?

Cristal siempre nos tiene que convencer desde el juego. Pero jugar bien no significa solamente ser protagonista, tener la pelota y hacer goles. También significa defender bien, ser un equipo equilibrado y saber manejar los diferentes momentos de un partido. Es una de las cosas que le ha costado durante esta temporada. Ha tenido buenos momentos ofensivos, pero necesita mejorar defensivamente. Esperemos que en estos partidos que quedan pueda encontrar esa solidez y mantener el arco en cero, porque en una definición eso puede ser determinante.

¿Este Cristal te convence futbolísticamente o todavía tiene cosas por corregir?

Para mí hay tres jugadores que están siendo determinantes: Araujo, Yoshimar Yotún y Santiago González. Son futbolistas que marcan diferencias desde sus características y que le dan mucho al funcionamiento del equipo. También creo que con la llegada de Roberto, varios jugadores han recuperado confianza y han mejorado su rendimiento. Cuando tienes futbolistas de esa jerarquía en buen momento, el equipo lo siente y se vuelve mucho más competitivo.

¿Qué jugador está siendo determinante en esta campaña?

Creo que Cristal tiene plantel para salir campeón. Tiene jugadores experimentados, con jerarquía y que saben cómo afrontar este tipo de partidos. Además, cuando tienes futbolistas importantes dentro de la cancha, también ayudas a los más jóvenes. Les quitas presión, les das tranquilidad y permites que puedan jugar más sueltos. La presencia de jugadores de experiencia no solamente te ayuda futbolísticamente, también genera respeto en los rivales. Tener futbolistas que pueden resolver un partido es fundamental en estas instancias.

¿Cristal tiene plantel para salir campeón o depende demasiado de algunas individualidades?

Creo que ya se nos tiene que dar. Sporting Cristal no está acostumbrado a pasar tantos años sin conseguir un campeonato nacional. Es una institución grande, acostumbrada a pelear títulos y que tiene una exigencia histórica. El plantel lo sabe y seguramente siente esa responsabilidad. Ojalá puedan conseguirlo, porque sería muy importante para el club, para los jugadores y para toda la gente que sigue a Cristal.

Conoces a Roberto Mosquera y siempre has tenido buenas referencias de su trabajo. ¿Qué virtud suya consideras fundamental para este momento?

Creo que Roberto les ha devuelto mucha confianza a los jugadores. Una de sus grandes virtudes es que cree en las capacidades y en las características de cada futbolista. Sabe qué puede darle cada uno al equipo y cómo aprovechar sus virtudes. Además, tiene un cuerpo técnico de lujo que lo complementa muy bien. Roberto es un entrenador que entiende el fútbol y que transmite una idea muy clara. Yo siempre digo que con Roberto es muy difícil no jugar bien al fútbol. Su mayor virtud es la confianza que transmite a sus jugadores.

¿Qué tiene Mosquera como entrenador que no tienen otros técnicos del medio?

Roberto tiene mucha experiencia y cuenta con algo muy especial: es de la casa. Respira y vive Sporting Cristal. Conoce lo que representa el club y sabe perfectamente cuál es su exigencia. También ha sabido modernizarse, rodeándose de un cuerpo técnico joven que le aporta nuevas herramientas y conocimientos. Pero para mí su mayor virtud es su ojo futbolístico. Tiene una capacidad especial para reconocer las virtudes de sus jugadores y sacar la mejor versión de cada uno.

¿Qué te parece lo que viene haciendo Hernán Barcos en Sporting Cristal?

Barcos aporta experiencia, jerarquía y conocimiento del juego. Es un jugador que ha vivido muchas situaciones dentro del fútbol y que puede transmitir tranquilidad al equipo. Creo que está haciendo su trabajo, al igual que los demás jugadores, tanto los titulares como los que esperan su oportunidad desde el banco. En este momento todos tienen que aportar para conseguir el objetivo.

¿Qué significa Yotún para Sporting Cristal?

Yoshi es nuestro capitán, nuestro emblema. Es un jugador que representa muy bien lo que significa Sporting Cristal, no solamente por su calidad futbolística, sino también por su amor al club. Es prácticamente un entrenador dentro de la cancha. Tiene una lectura de juego extraordinaria, maneja los tiempos, tiene una calidad técnica impresionante y, además, compite y mete como loco. Tener a Yoshi dentro del campo te garantiza que Cristal va a intentar jugar al ras del piso, ser protagonista y mantener esa identidad futbolística que históricamente ha caracterizado al club.

Finalmente, cuéntame sobre tu academia y proyectos que tienes

Hoy estoy muy feliz con el proyecto que venimos desarrollando junto a mi esposa en Estados Unidos, que es Level Up Soccer School. Actualmente, tenemos más de 130 niños y somos una academia formativa en la que buscamos desarrollar integralmente a cada uno de ellos. Nuestro objetivo es formar buenos deportistas, pero sobre todo mejores personas. Poco a poco nos estamos posicionando y haciendo un nombre en esta zona, compitiendo en diferentes ligas de fútbol juvenil y creciendo como institución. Recientemente tuvimos una experiencia muy linda: participamos en la antesala de un partido del Inter Miami, donde nuestros chicos pudieron ingresar al campo llevando la bandera del club. Son experiencias que los motivan muchísimo y que forman parte de lo que queremos ofrecerles. Es un proyecto muy especial para mí porque lo comparto con mi esposa y también porque mis hijos juegan en nuestra academia. Vivimos el fútbol en familia. Estoy muy contento con lo que estamos construyendo. Seguimos creciendo, formando jugadores y, sobre todo, intentando dejar una huella en cada niño que pasa por Level Up.

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