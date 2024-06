El presente de Sporting Cristal a nivel institucional no es el mejor. No hay día en el que no se cuestione las decisiones de la directiva rimense, que está obligado a conquistar el Torneo Clausura al mando del técnico argentino Guillermo Farré, reemplazante del brasileño Enderson Moreira. El hincha continúa herido y se entiende que la única fórmula de cicatrización se logrará levantando el título nacional al cierre de temporada. No obstante, más allá de lo que vive el primer equipo bajopontino, que volvió a las prácticas el pasado lunes 10 de junio, el universo celeste se ilusiona a futuro con lo que viene logrando la Sub 17 del club en la Copa Mitad del Mundo, en Ecuador. Y es que la categoría dirigida por Renzo Revoredo se metió a la final del prestigioso torneo de menores y sueña con levantar el trofeo este domingo.

Lo más probable es que exista debate por lo que ya ha logrado el cuadro juvenil de la ‘SC’. Y es que la transición del fútbol de menores, del Torneo de Reserva a la Primera División suele ser complicado en el Perú por diversos aspectos, ya sean físicos, psicológicos o hasta de oportunidades, pues la apuesta por un joven talento en el fútbol nacional es mínima, por no decir nula. Pero en La Florida se desarrolla una política diferente a lo común en nuestro medio. El proyecto deportivo que se ha impuesto con los nuevos dueños, que en realidad tiene como base lo trabajado desde el 2013 con los anteriores directivos, invita a ver muy pronto a gran parte de este plantel Sub 17 en el césped del Estadio Alberto Gallardo o en otro recinto del país. Es más, una de las figuras del equipo de Revoredo ya tiene experiencia en el equipo profesional y con gol incluido este 2024. Hablamos de Maxloren Castro, quien lidera un grupo de grandes jugadores en el Rímac.

Las figuras

El futbolista juvenil que más reflectores se ha llevado en Sporting Cristal esta temporada es Maxloren Castro. Con 16 años se ganó un nombre en el primer equipo del destituido Enderson Moreira por su velocidad y habilidad por la banda izquierda. El chalaco ha jugado nueve partidos con el cuadro profesional de los celestes, ocho de ellos en el Torneo Apertura, donde arrancó de titular en dos oportunidades y abrió el marcador en la goleada por 4-0 sobre Mannucci, en Trujillo, por la quinta fecha. El otro duelo fue por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores, en el 3-1 sobre Always Ready, en el que jugó 15 minutos. Su baja estatura (1,68) es compensado con su rapidez (sobre todo por su ida y vuelta por el carril izquierdo), su gambeta y pase de gol con su zurda. Es una de las figuras no solo de la ‘SC’ en la Copa Mitad del Mundo, sino del certamen, pues ha brindado seis asistencias. El chalaco está en el cierre de su etapa como jugador de división de menores y en tienda celeste es considerado como uno de los grandes valores a ser vendido a una mejor liga en el mundo.

¡PARA EL RECUERDO! Maxloren Castro ⚽️, de tan solo 16 años, marcó el 1-0 de @ClubSCristal 🔵 ante @camannucci 🔵⚪️🔴. El joven celeste anotó con la ESPALDA 😳. #TorneoAperturaXGOLPERU

Otro que deslumbra es Mateo Rodríguez, encargado de cumplir la función más importante en el fútbol, la de enviar el balón a las redes. El hijo del exdefensor Alberto Rodríguez, mundialista con la selección peruana en Rusia 2018, formado también como su hijo en La Florida, es otro de los grandes proyectos que tiene el club. Es un centrodelantero de gran porte físico (1,91), que maneja muy bien el juego áereo y que suele decidir correctamente al momento de definir frente al arco. Ello se refleja en que es goleador en su categoría del Torneo Federación y en la Copa Mitad del Mundo, donde lleva cinco goles y pelea también por ser elegido el máximo artillero del campeonato. Rodríguez, que suele ser convocado a los microciclos de la Sub 20 de Perú dirigido por José Guillermo del Solar, no tiene contrato profesional, pero ya pudo entrenar con el primer equipo cuando estuvo Moreira.

Max Castro junto a Mateo Rodríguez y Jair Moretti, las jóvenes promesas de Cristal. (Foto: Agencias)

Después, el plante de esta Sub 17 tiene jugadores muy importantes como es el caso del capitán Thiago Salinas, volante de primera línea de 17 años que se encarga de la construcción del juego celeste. El pase filtrado es una de sus características, pero también destaca por manejar el perfil derecho a pesar de que es zurdo. También aparece Matías Martínez, delantero de 16 años que ha sido titular en un par de partidos de la Copa Mitad del Mundo, pero que suele ser la pieza de recambio de Mateo Rodríguez. Destaca por su potencia y altura (1.90) la joven promesa, que ya firmó contrato con el cuadro rimense y que ha marcado tres goles en el campeonato ecuatoriano. Otro jugador a seguir es Gabriel Soto, zurdo que puede desempeñarse como extremo por derecha, con el perfil cambiado, y que también puede apoyarse como mediapunta cuando el sistema táctico lo exige. En la Copa Mitad del Mundo marcó dos goles importantes: en el 1-1 ante Universidad Católica de Chile y ante Fluminense, ambos por la fase de grupos. Entretanto, Jair Moretti es otro de los volantes zurdos que también destaca por su técnica y ello se puede observar en los dos pases de gol que brindó en el torneo ecuatoriano. Moretti puede jugar como extremo y también como volante mixto.

Finalmente, también destacan el arquero César Bautista, arquero de 17 años que salió en lista en el primer equipo frente a Comerciantes Unidos, en el cierre del Apertura; y que en Ecuador viene mostrando grandes cualidades en los balones aéreos y en el mano a mano frente a los delanteros. En la misma línea está Fabrizio Baylón, central de 17 años que resalta por su velocidad, juego fuerte y buena pegada de cabeza, pues anotó uno de los goles en el triunfazo frente al ‘Flu’ por 4-3 en las semifinales de la Copa Mitad del Mundo. Finalmente, Joao Cuenca es otro de los jóvenes a seguir en la Sub 17 de Sporting Cristal. El lateral derecho sobresale por su velocidad y no solo por su constante llegada en ataque, sino también por su férrea marca, que ganó protagonismo cuando se enfrentó a los ecuatorianos y brasileños en las etapas decisivas de la Copa Mitad del Mundo.

Director de orquesta

En el 2023 sorprendió a más de un hincha la presencia de Renzo Revoredo en la división de menores de Sporting Cristal. Después de su retiro (2022 en Sport Boys), el exdefensor, cuatro veces campeón nacional con los celestes como jugador y formado en La Florida, concluyó sus estudios como técnico. La pasada temporada estuvo como asistente técnico de la Sub 14 y Sub 15 de la ‘SC’, pero esta temporada recibió a su cargo la Sub 17, donde los objetivos trazados fueron destacar en la Copa Mitad del Mundo y ganar la categoría en el Torneo Federación. Por ahora, en ambos viene cumpliendo lo exigido por la Unidad Técnica de Menores de la institución rimense.

⚽️📋 Renzo Revoredo será el nuevo 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐓𝐞́𝐜𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐒𝐮𝐛 𝟏𝟕 de nuestro Fútbol Formativo.



ℹ️ Durante la temporada 2023, Renzo fue asistente técnico de las categorías Sub 14 y Sub 15.



⭐️ Canterano

⭐️ Campeón (2014, 2016, 2018 & 2020) - Sporting Cristal

⭐️… pic.twitter.com/N6yA8bNmXb — Formativo Celeste (@formativocelest) March 16, 2024

Revoredo suele plasmar su equipo bajo dos dibujos tácticos que se han observado en los cinco partidos que ha jugado la Sub 17 celeste en Ecuador (tres por fase de grupos y dos en etapas de eliminación directa). El exseleccionado peruano tiene como principal esquema el 4-3-3, donde aprovecha al máximo a sus extremos, que suelen ser Maxloren Castro y Gabriel Soto, además de que cada uno es apoyado por sus laterales en el ida y vuelta: Francesco Orihuela y Joao Cuenca, respectivamente. La otra estrategia utilizada es el 4-4-2, donde se busca un mejor repliegue defensivo con más hombres en la volante, donde los cambios más notorios son que Castro es extremo por derecha, Jair Moretti va por izquierda y los dos delanteros suelen ser Matías Martínez y Gabriel Soto. Queda claro que el buen plantel con el que cuenta Revoredo en la Sub 17 de Cristal le da opción a utilizar ambos esquemas. Ahora, es importante resaltar que el estilo que predomina tanto en esta categoría como en las otras de la ‘SC’ a nivel de división de menores es el juego a ras del césped, el de una salida limpia desde propio campo. El manual de estilo en Sporting Cristal no ha cambiado en menores, pues perdura el juego vistoso y en la Copa Mitad del Mundo lo están demostrando.

Lo hecho por Cristal no es de ahora, no es momentáneo, es un plan con el que la institución busca no solo dominar a nivel local, sino también regional. Esto último está aún bastante lejos, pues primero tiene que recuperar esa costumbre de campeonar, como lo hizo entre 2012 y 2020; pero las bases parecen estar sólidas, pues un fruto de ello es esta generación que destaca a nivel internacional y que le deja la valla alta a las categorías que vienen detrás. Y es que vencer a Fluminense, uno de los gigantes del continente, más allá de que se dio en división de menores, no es poca cosa. Además, no fue una vez, sino dos veces: el 3-2 en la fase de grupos y el 4-3 en las semifinales. A ello se suma la eliminación en cuartos de final del anfitrión, del fenómeno a nivel de menores en esta región, Independiente del Valle. Un dato no menor es que el ‘Negriazul’ siempre se proclamaba campeón del certamen, pero Sporting Cristal cortó esa hegemonía y espera seguir haciendo historia en Ecuador.