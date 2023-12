No es un detalle menor llevar la bandera peruana en el escudo, de rojo y blanco en el pecho, como se presenta Sporting Cristal desde 1956. Es identificación plena con la causa: representar al Perú y hacer que todos lo noten, una tarea de la que se hizo responsable el club rimense en 68 años años de historia, hasta ganar reconocimiento internacional. ¿Cuáles han sido las claves? En este diciembre que aún no termina, exploramos por qué es el club peruano “que nació campeón” y por qué es la institución nacional mejor posicionada en el ránking histórico de Conmebol (puesto 35 con 2064 puntos), por encima de Alianza Lima, Universitario o Melgar?

Historia copera

No es el torneo más prestigioso de esta parte del mundo. Es mucho más. La Copa Libertadores es darle alegría al corazón —tuvo que aceptar Fito Páez—. Una verdadera obsesión. Es la oportunidad rebelarse frente a los más poderosos, la vitrina de los que más sueñan, la esperanza de los que menos tienen. Y ser un equipo copero no es tarea sencilla. Lo consiguen pocos y cuesta tiempo. Existe un grupo selecto que destaca por haberla ganado y otro no menos importante, el de los aspirantes, donde se reúnen anualmente viejos conocidos. Sporting Cristal no es un incógnito en la región luego de 38 participaciones —más que cualquier otro equipo peruano—, y sus constantes intentos por sublevarse no han pasado desapercibidos.

Final Libertadores 1997

Para los rimenses es un tatuaje imborrable, todavía doloroso. Y afuera también recuerdan la final Copa Libertadores 1997 con Sporting Cristal: el tesoro más reproducido por los celestes en YouTube. Los hinchas de club que van camino a los 40 años tienen el recuerdo nítido de la campaña cervecera más memorable. Lo más jóvenes deben conformarse con ver la hazaña en videos. Rozar la gloria ubicó a Cristal en la memoria de los hinchas sudamericanos, aunque prefieran olvidar los más acérrimos de Vélez, Bolívar y Racing. El continente vio al Perú entero ante Cruzeiro y lo tiene presente.

Los celestes llegaron a la final de la Libertadores 1997 y debieron remontar dos series

Estilo de juego

El buen juego no necesita explicación. Varia según la perspectiva —es obligatoriamente vistoso para algunos, para otros no—, y en resumen emociona. Así de simple. Se disfruta. Y se agradece. Los años han pasado y Sporting Cristal sigue destacado en Sudamérica como embajador del famoso toque peruano, adaptado a los tiempos modernos del fútbol sin perder su esencia. Para los que valoran las formas, en Perú y en el extranjero, el cuadro bajopontino es sinónimo de trato cariñoso al balón, aunque cada vez cueste más.

Jugadores

Las historias más ricas necesitan grandes personajes. En el fútbol también. Son los jugadores quienes otorgan reconocimiento a un equipo y Cristal se ha caracterizado por reunir calidad en sus planteles, ganándose respeto en el exterior. Del Jet Alberto Gallardo a Yoshimar Yotún. De Julio César Uribe a Jorge Cazulo. De Horacio Baldessari a Julio César Balerio. Del inolvidable Flaco Alfredo Quesada a Pedro Garay. El club es conocido sus ídolos y las figuras que concentró. “Era la selección peruana”, recalcó Hernán Crespo al recordar cómo fue enfrentar a los rimenses en octavos de la Libertadores 1996, frente a Chorri Palacios, Solano, Balerio, Jorge Soto, Julinho, Maestri. Sucedió antes y después de ese año.

EL DATO

Desde 2015, la Conmebol realiza un ranking anual para la Copa Libertadores, con la finalidad de definir, junto con el sorteo, los emparejamientos de la Libertadores y grupos a los clubes (basándose en sus méritos y logros) que participarán en la siguiente edición del torneo, tal como puede ser los cabezas de serie o establecer los clubes en cada bolillero. Fue utilizado por primera vez para la organización de la edición 2016.

Para definir la posición de los clubes,se utilizaron tres criterios: desempeño en la Copa Libertadores de los últimos diez años, coeficiente histórico (puntuación en la competición desde 1960 hasta 2007) y campeones nacionales entre 2007 y 2017.1