Treinta y siete años después de aquel histórico campeonato de 1988, Sporting Cristal y PUMA vuelven a encontrarse para rendir homenaje a una de las camisetas más recordadas por los hinchas celestes. La marca deportiva alemana —que volvió a vestir oficialmente al club desde inicios de 2025— lanza una edición especial que replica el diseño que usó el equipo campeón de aquel año, como parte de una propuesta que une historia, innovación y pasión por el fútbol peruano.