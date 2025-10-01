Sporting Cristal disputó la final del campeonato nacional de 1988 y se proclamó campeón al vencer 2-1 a Universitario. El equipo era vestido por PUMA, que hoy ha lanzado esta misma camiseta en homenaje al cuadro rimense.
  • Sporting Cristal disputó la final del campeonato nacional de 1988 y se proclamó campeón al vencer 2-1 a Universitario. El equipo era vestido por PUMA, que hoy ha lanzado esta misma camiseta en homenaje al cuadro rimense.
  • Dentro de una de las cajas se ha ocultado un Golden Ticket, que permitirá a un afortunado ganador vivir un día completo junto al plantel profesional de Sporting Cristal. Esta experiencia única incluye participación en el entrenamiento, un almuerzo, un meet & greet con los jugadores, así como regalos de la marca.
  • La nueva vestimenta está diseñada para ofrecer comodidad y rendimiento durante el juego, incorporando materiales tecnológicos que ayudan a mantener la frescura y el control de la humedad.
  • Quienes compren durante la preventa (23 de setiembre al 09 de octubre) podrán ser uno de los afortunados ganadores de este ticket.
  • Treinta y siete años después de aquel histórico campeonato de 1988, Sporting Cristal y PUMA vuelven a encontrarse para rendir homenaje a una de las camisetas más recordadas por los hinchas celestes.
  • Percy Olivares, Julio César Uribe y Francesco Manassero formaron parte del plantel campeón de la temporada nacional 1988.
Treinta y siete años después de aquel histórico campeonato de 1988, Sporting Cristal y PUMA vuelven a encontrarse para rendir homenaje a una de las camisetas más recordadas por los hinchas celestes. La marca deportiva alemana —que volvió a vestir oficialmente al club desde inicios de 2025— lanza una edición especial que replica el diseño que usó el equipo campeón de aquel año, como parte de una propuesta que une historia, innovación y pasión por el fútbol peruano.

