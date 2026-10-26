Con la ilusión de pelear el Clausura, Ian Wisdom, Diego Enríquez, Leonardo Díaz, Rafael Lutiger y Martín Távara estuvieron en la primera fila encomendándose al Cristo Moreno. (FOTO: Sporting Cristal).
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Con las manos juntas, Uribe se encomienda al Señor de los Milagros junto a otros integrantes de la familia celeste, todos con la medalla del Cristo Moreno. (FOTO: Sporting Cristal).
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Los jugadores del primer equipo de Sporting Cristal renovaron su fe para este tramo final del Clausura, donde es uno de los candidatos. (FOTO: Sporting Cristal).
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Plantel, glorias y directivos de Sporting Cristal compartieron la misa en Las Nazarenas en pleno mes morado. (FOTO: Sporting Cristal).
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Alfredo Quesada, uno de los ídolos de Sporting Cristal, estuvo con el plantel en la misa en honor al Señor de los Milagros. Fernando Mellán, quien trabaja actualmente en el club, también formó parte de la delegación. (FOTO: Sporting Cristal).
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Uribe, Mosquera y Raffo, junto al sacerdote de Las Nazarenas, posaron ante el Cristo Moreno y la ofrenda floral con el escudo celeste. (FOTO: Sporting Cristal).
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Uno por uno, los jugadores celestes se acercaron al Cristo Moreno para persignarse y pedir su bendición. (FOTO: Sporting Cristal).
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Julio César Uribe y Joel Raffo, director general de fútbol y presidente de Sporting Cristal, respectivamente, acompañaron al plantel rimense en la misa. (FOTO: Sporting Cristal).
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Enríquez y Lutiger apuntan a ser titulares este jueves en el decisivo duelo frente a Alianza Lima, en el Alberto Gallardo. (FOTO: Sporting Cristal).