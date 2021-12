En las últimas semanas, los hinchas de Sporting Cristal han estado mostrando su descontento con la gestión del club en cuando a fichajes, renovaciones y salidas se refiere. En esa línea, recientemente criticaron el fichaje de John Jairo Mosquera, delantero colombiano proveniente del fútbol boliviano. Es por ello que Roberto Mosquera salió al frente para defender a los suyos y pedir paz.

“Estamos muy tristes, muy sentidos, sensibles, y lo tengo que sacar a luz porque esto no puede seguir continuando. Esta violencia, esta verborrea y aprovecharse del anonimato para insultar a los jugadores y al comando técnico”, comenzó diciendo el DT al canal oficial del cuadro rimense. “El club no nació violento, si don Ricardo Bentín (fundador de Cristal) estuviera vivo, se sentiría como nosotros. Él no fue criado en violencia, Cristal es un equipo de paz que respeta a todos”, añadió.

“Yo no soy un esbirro de Innova, ni me involucro en la venta de jugadores, creo que tenemos que bajarle un poco porque no merecemos ese tipo de tratos ni de adjetivos”, continuó diciendo ‘Mou’. “Lo que a mi me duele es este trato que no es justo ni equitativo a lo que nosotros damos como equipo, tenemos que proteger a toda la familia de Sporting Cristal”, agregó.

Caso John Jairo Mosquera

“Y en este día en el que deberíamos de hablar del amor familiar, estoy hablando de un amor familiar que muchos no lo tienen para con Sporting Cristal. John Mosquera está sentido y dolido, y no ha pisado el Perú”, apuntó.

“Él (Mosquera) tiene familia en edad escolar, universitaria, laboral, y cuando leen eso piensan ‘¿A dónde estamos viniendo?’. Entonces hay dos o tres que roban el derecho de decirnos lo que tenemos que hacer y a quién traer. Él ha triunfado en Alemania”, precisó Roberto Mosquera.

El estratega volvió a pedir tranquilidad y mesura a la hinchada celeste. “No nos gusta que esto haya pasado, y lo que debemos hacer es cerrar filas. El año pasado le pegaron a (Washington) Corozo. Lo esperaron afuera, así como no quieren a Mosquera, al otro Mosquera y somos resistidos. Que critiquen, pero que lo hagan con altura”, dijo.

Fichajes Sporting Cristal

Hasta el momento, en tienda rimense han hecho oficial las contrataciones del volante uruguayo Leandro Sosa y del delantero colombiano John Jairo Mosquera. Se espera que en los próximos días también cierren el retorno de Fernando Pacheco.

