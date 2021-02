Sporting Cristal es el vigente campeón de la Liga 1 de la mano de Roberto Mosquera y será uno de los equipos peruanos en disputar la Copa Libertadores 2021. Pese a que una de sus máximas figuras -Emanuel Herrera-, decidió irse a Argentinos Juniors, el estratega confía en sus jugadores; siendo Alejandro Hohberg, figura que llega a tienda celeste para resaltar en la mencionado competición internacional.

Es por ello, que el entrenador rimense destacó sus virtudes dentro del campo de juego a través de una entrevista ofrecida para Ovación. Asimismo, señaló que: “si logramos que corra 10 kilómetros se va a volver nuevamente en un jugador con perfil de selección”.

“Él es un jugador versátil que juega por derecha, izquierda o mediapunta. Lo más saltante es que cambia de puesto pero sus decisiones son de la misma calidad técnica, nos tendríamos que ir por el camino de conocer al rival para saber dónde ponerlo”, señaló para Ovación.

“En los entrenamientos lo he rotado por varios puestos y ha tenido la misma sensibilidad técnica y la misma creatividad, si logramos que corra 10 kilómetros se va a volver nuevamente en un jugador con perfil de selección y en la Copa va a rendir lo que nosotros necesitamos”, indicó.

“Físicamente está poniéndose a punto porque hay responsabilidades de kilometraje de correr, no solo bien sino bastante, entonces estamos convenciéndolo y no ha costado mucho porque él tiene un buen ida y vuelta que no ha sido desarrollado pero nosotros vamos a hacerlo”, aseveró.

