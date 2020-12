Conforme a los criterios de Saber más

A Roberto Mosquera le adelantaron la Navidad. Festejó como un niño a las doce el título 20 de Sporting Cristal y el domingo llegó hasta La Florida para firmar su contrato hasta diciembre del 2022. Mejor imposible, dirían algunos, pero el técnico cervecero quiere más. La deuda en el Rímac es la competencia internacional y el primer punto de agenda en las próximas reuniones serán los refuerzos para el cuadro celeste. Lo llamamos para que nos cuente parte del plan que se viene y, al momento de timbrar su número, nos sorprendimos con la imagen que usa como perfil del Whatsapp desde anoche: es un primer plano de la medalla dorada de la Liga 1.

-¿Qué de especial tiene un título como el logrado ayer?

Cuando llegué el 2012, el equipo estaba sin campeonar siete años. Y ahora también es especial porque encontré al equipo cerca de la zona de descenso. Mi vida con Cristal ha sido al revés, yo vengo retribuyéndole haber jugado desde los 9 años con trabajo e integridad, pero no siempre he recibido el mismo feebdack. A mí me han llamado siempre para apagar incendios, pero me gustar estar acá y haber sacado proyectos deportivos adelante.

-¿Este equipo es más austero que el del 2012?

La austeridad más que nada se refiere a la economía. Y la austeridad no te quita responsabilidades deportivas, sino no hubiera podido ganarle con Wilstermann a Mineiro que invierte setenta millones de dólares al año. Es algo obsceno. No sé el presupuesto del 2012, pero estando Backus atrás había un alivio que ahora no hay.

-Carlos Lobatón decía que había que darle importancia a las charlas por Zoom que usted dio durante la etapa más difícil de la pandemia.

Casi todo ese periodo del Zoom fue parte física, trabajé tácticamente con una pizarra al costado y luego me dediqué a dar inyecciones a la mente. Una a dos veces por semana hacíamos lecturas sobre valores, sobre lo que es la humildad, la solidaridad y el compromiso. Les hacía charlas de una hora, como un coach. Era importante tener un equipo fuerte en valores por la juventud del plantel. Traté de sustituir esos diálogos que a veces hago en el campo, con el Zoom. Por ejemplo, en un partido iba a jugar Cabello por Revoredo y perdió sus medias. El mismo Revoredo le entregó las suyas, a esos pequeños detalles me refiero. Lamento la para, lamento todo que lo ha pasado en el mundo y en el país, pero esta pausa sí nos dio una ayuda tremenda. Lo que no nos ayudó fue ver cómo moría tanta gente en el país, pero yo no escogí esta pausa. Fue vital la para del torneo para nosotros.

-Ya que lo mencionó ¿Cómo quedó el caso de Carlos Cabello?

Siempre hubo un espacio entre la indisciplina de un jugador, como Ray Sandoval, y lo que la directiva comunica. A Carlos se le encontró en una situación incómoda, se le hicieron pruebas y no le encontraron alcohol ni drogas. Se dice que estuvo en una reunión y no tuvimos más información. La directiva va a tomarse un tiempo para tomar una decisión justa. Yo no voy a defender a nadie, yo ya hablé con todos. Se fueron dos titulares del club. Terminamos jugando y fuimos campeones con Emile Franco y Renato Solís en el arco.

Carlos Cabello. (Foto: GEC)

-¿Por ahora sigue en el equipo Cabello?

No estamos contando con él, porque estamos esperando el dictamen de la directiva en los próximos días.

-¿El arco es una posición donde se va a evaluar traer refuerzos?

La Copa Libertadores tiene exigencias distintas, necesita un recorrido. Hemos campeonado con estos chicos jóvenes y se lo hemos agradecido. Sí estamos pensando en traer un arquero.

-¿Existe opción de retener a Omar Merlo?

Merlo está cerca, han cambiado algunas cosas acá. No es un tema de tener más o menos plata. Él tenía un precontrato con un equipo chileno, pero había condiciones en ese contrato que ya no hay. Por eso él tiene la libertad de ser liberado, no seguir con ese proceso de incorporación y de continuar en Sporting Cristal. Entiendo que mañana (martes) va a conversar con la directiva. Ojalá que podamos seguir contando con él.

Sporting Cristal 1-1 Universitario: gol de Gianfranco Chávez. (Video: Gol Perú)

-¿Cómo se va a manejar la opción de retiro de Jorge Cazulo?

Acá hay un respeto total a los ídolos. A los ídolos hay que dejarlos que ellos decidan. Esta temporada le hemos hecho un homenaje creándole un puesto para que rinda mejor.

-¿Emanuel Herrera tiene suplente?

Ya prefiero no seguir hablando de posibles refuerzos o de puestos que queremos repotenciar porque se llena la bandeja de mi teléfono y todos empiezan a escribir por Whatsapp con propuestas de cuatro mil jugadores.

-¿Le entusiasma convertirse el próximo año en un técnico peruano tricampeón?

Yo quiero campeonar el 2021 con Sporting Cristal, si eso trae otra cosa en buena hora. Cada temporada que comienzo no pienso en si seré elegido el mejor técnico del año y eso ya pasó cuatro veces. Si este año me premian, sería la quinta vez. Mi cerebro no funciona con el logro personal como primera medida. Yo quiero logros colectivos para Cristal, si eso trae que sea elegido el mejor técnico muy bien, y si lo gana otro entrenador también estará bien. El año pasado campeoné y no me dieron el premio.

-¿Y si no se lo dan este año?

Está bien, lo acepto. El año pasado hicimos una campaña fantástica con Binacional y no me escogieron. Las razones no las voy a consultar. En la pretemporada no pienso en esas cosas. No pienso en ser tricampeón como técnico, pienso en que Cristal puede ser campeón otra vez.

-¿Tiene preparado un discurso para la premiación?

No, no creo necesitar discursos. No he llevado las otra cuatro veces, porque habían otros postulando.

-¿Por qué recién van a firmar el contrato si la intención de renovar nació desde septiembre?

¿Pero acaso yo te dije que iba a renovar?

-No, fue un diálogo que tuvimos con la directiva del club..

Si el presidente (Joel Raffo) te lo dijo, yo no lo busqué al día siguiente para preguntarle. Ellos manejaron sus tiempos y llegamos a un acuerdo antes de la final. La firma ahora es la culminación de lo conversado en la última semana. Son dos años de contrato y estoy totalmente satisfecho. Me quedo yo con mi comando técnico completo.

-¿También se quedan Carlos Lobatón y Jorge Soto?

Ellos son de planta, Carlos fue preparado en temas administrativos, Jorge también y los tenemos en el comando técnico. A ambos los conozco como jugadores y persones. Con Jorge fuimos campeones en 1996 y subcampeones de la Libertadores. A Carlos también lo conozco bien. Son como mis hermanos menores.

Jorge Cazulo es el jugador con más títulos (5) en el actual plantel de Sporting Cristal. (Foto: Liga 1)

-¿Está seguro que esta renovación no terminará como el 2013 cuando no pudo culminar la temporada?

No leo el futuro, nunca he firmado un contrato pensando en que podrá terminar como en el 2013.

-¿Es más sencillo trabajar directamente con Juan José Luque que tener al frente a una Comisión de Fútbol de cuatro o cinco personas, como se manejaba antes Sporting Cristal?

Yo puedo hablar con cualquier cantidad de personas. El tema es la madurez de las partes y saber que cada uno tiene funciones específicas en el club. Yo no me puedo meter en las decisiones administrativas y económicas del equipo.

