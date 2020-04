“Sí maté por Erick Delgado, lo qué pasa es que él no se enteró”, así de claro fue Roberto Mosquera, entrenador de Sporting Cristal, que fue señalado por Erick Delgado como uno de los responsables de que no continuará en el equipo en 2013 porque nunca se la jugó por él. El técnico peruano dio su versión de los hechos y hasta señaló que los dirigentes no lo escucharon.

En una entrevista con 7novenos, Roberto Mosquera se animó a responderle al hoy portero de Cantolao. “Se puede decir que yo sí maté por Erick Delgado, lo qué pasa es que él no se enteró, no lo conversamos nunca. Le dije a los dirigentes, no pueden dejar ir al mejor Erick de su carrera. Nunca estuve de acuerdo, pero la directiva no me quería y por eso desarmó el equipo", afirmó Mosquera.

El ex entrenador de clubes como Royal Pari y Jorge Wilstermann de Bolivia, vive su segunda etapa en el cuadro rimense y marcó distancias entre los planteles que encontró en 2012 y el actual.

“El equipo del 2012 era un equipo maduro y al actual le falta madurar mucho más. Por ahora la parte física es lo mejor que estamos trabajando, tenemos un problema en la parte táctica ya que es muy difícil trabajar a distancia”, señaló el entrenador celeste

Roberto Mosquera consideró que Julio César Uribe sería un gran técnico para Sporting Cristal. “Sueño con ver a Uribe como entrenador de Cristal y no dudo que sería campeón con los ojos cerrados. Lo único que me preocupa es que se pondría mejores ternos que los míos”, expresó Roberto Mosquera.

