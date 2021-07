Un resultado importante en el estadio Miguel Grau del Callao. Sporting Cristal logró derrotar a Unión Comercio por 2-0 y obtuvieron su pase a la final de la Copa Bicentenario, donde chocarán con Carlos A. Mannucci. En declaraciones para GOLPERU, luego de la victoria, Roberto Mosquera aseguró que no tendrán refuerzos para lo que resta de la temporada.

“El comité me mandó a decir con el director deportivo que no van a haber refuerzos, yo tenía en mente dos refuerzos, pero me dijeron que no iban a haber, no me han dado razón”, expresó Mosquera que también descartó alguna relación de la celeste con Jhon Jairo Sánchez.

El DT rimense contaba con la idea de tener nuevos jugadores, luego de la salida de Washington Corozo al culminar la Fase 1 del torneo peruano, para reforzarse para la Fase 2 de la Liga 1 y para la Copa Sudamericana. Además, todavía les queda la gran posibilidad de levantar el trofeo de la Copa Bicentenario.

A pesar de la victoria de Sporting Cristal, Roberto Mosquera no sintió que el equipo tuviera su mejor encuentro: “Estuvimos lejos de nuestro juego habitual, que es arrasador, pero no siempre es posible. Cuando tienes chicos de 20 años, la ansiedad juega, porque el nombre de semifinal o final ya es diferente. Los tranquilice en el vestuario, el cambio de Soto le hizo bien al equipo. Hubo mucha paciencia, estos partidos se ganan a veces de esta manera”.

Respecto a la final, el entrenador celeste se mostró positivo y se refirió a los altos números que viene presentado su equipo desde que comenzó la temporada: ”Estamos cerca de cumplir un objetivo importante, por lo menos ya pasamos a la final, y creo que es un mérito si nos ponemos a pensar que tenemos 13 partidos en el año y hemos ganado 12, y solo hemos perdido 1. Creo que la campaña es buena, tenemos 27 goles a favor y 8 en contra, hemos construido una buena idea de juego, la gente quiere que esto sea lineal, pero ni la felicidad es lineal”.