Hace algunos días, Ángel Comizzo generó todo un revuelo tras afirmar que “Sporting Cristal no está a la altura de Universitario o Alianza Lima” y que este año solo un grande iba a estar en Primera División. Muchas respuestas llegaron después de esta polémica afirmación del DT argentino.

Roberto Mosquera, técnico de Sporting Cristal, prefirió mantenerse al margen del tema: “No voy a hablar al respecto, prefiero concentrarme en cosas importantes, la eterna rivalidad no va con nosotros. Yo represento a Sporting Cristal y cada cosa que digo tengo muy claro el camino del club y lo que se necesita decir o no. El país está cansado de rivalizar permanentemente”, indicó a Radio Ovación.

Eso sí, resaltó el trabajo de Sporting Cristal a lo largo de los años y resaltó que “Los años de fundados de otros equipos y Cristal se funda muchos años después, es meritorio que en menos tiempo de vida se haya dado alcance, eso quiere decir que hemos hecho buenos pasos”, indicó el técnico rimense.

De otro lado, Roberto Mosquera habló sobre los jugadores que han llegado a Sporting Cristal para esta temporada y señaló que han fichado jugadores que estén a la altura de lo que representa el club de forma profesional y “que no haya una distancia entre el buen jugador y una buena persona”, resaltó.

Finalmente, se refirió a Percy Prado y dijo lo siguiente: “Nosotros lo traemos como una alternativa en defensa, juega bien, el ser peruano y haber jugado en Francia le da un plus para que pueda terminar de madurar acá”, sentenció el técnico.