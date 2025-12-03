Roberto Mosquera estuvo presente en el Estadio Nacional en el empate de Sporting Cristal ante Alianza Lima por la semifinal de ida de los playoffs de la Liga 1. ‘Mou’ no dudó en destacar la trayectoria de Paulo Autuori, entrenador del club ‘celeste’.

“Estamos en manos de uno de los mejores entrenadores de Sudamérica. No hay ninguna duda de su personalidad, talento y trayectoria. Ser campeón de la Copa Libertadores dice muchísimo. Esperamos este 2026 volver al campeonato”, mencionó en la previa del partido.

Además, Mosquera recordó sus inicios en Sporting Cristal, su debut con 17 años, los compañeros con los que compartió y aprendió.

El entrenador de Alianza Universidad tiene una larga historia, no solo de hinchaje, sino como entrenador y jugador con el club rimense.