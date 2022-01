En el presente mercado de fichajes del fútbol peruano, el nombre de Emanuel Herrera volvió a sonar fuerte en Sporting Cristal. Esto porque el club estaba en la búsqueda de un ‘9′ ante la salida de Marcos Riquelme. Sin embargo, la directiva y el comando técnico de Roberto Mosquera decidió hacerse con los servicios del colombiano John Jairo Mosquera. ¿Qué sucedió?

El último miércoles, el actual entrenador celeste concedió una entrevista a Gol Perú donde habló (con lujo de detalles) de lo sucedido con Emanuel Herrera.

“Herrera llama al preparado físico (Sebastián Salvatore) y le dice: ‘Mira, ‘Seba’, no me ha ido bien. He tenido un año no sé qué, encima no me pagan. Quiero regresar, me equivoqué y quiero hablar con el DT’. Tú sabes que el profe es una fiera. Fiera en el buen sentido de la palabra. Yo nunca he faltado el respeto a nadie, pero sí soy un tipo serio y no me gusta el manoseo ni me gustan las tonterías”, comenzó contando Roberto Mosquera.

“Me llamó ‘Seba’ y me dijo: ‘Mira, Emanuel me ha dicho que está en un mal momento. Ha jugado tres partidos y ha hecho un gol’. Bueno, le digo, el que se va sin que lo boten, regresa sin que lo llamen, no. (...) Me incómodo porque él dijo que yo no había hablado con él. Habló mal de mí ante la prensa. Yo nunca hablé ni por qué se fue ni cómo se fue él. Yo no soy una persona rencorosa, pero tengo buena memoria. A mí no me gustan que me lastimen porque no me gusta, ni que me mientan porque no me parece, porque yo no lo hago. Él (Herrera) tiene total libertad le digo (a Salvatore), dale mi celular y bueno, me mandó un mensaje al otro día: ‘Profe, ¿cómo está? ¿Lo puedo llamar? ¿En qué momento?’. Llámame, le respondo”, continuó en su relato.

“Me llamó y me dijo: ‘Profe, ¿cómo disculparme?’. Es difícil le digo, no. A una semana del torneo decidiste irte, dijiste que era por temas familiares y al final no era por temas familiares, se fue por una mejor oferta. Las cosas deben ser claras. Él se equivocó. Te dije que el fútbol argentino, si vas con Cristal y jugamos con River tú la rompes, jugamos con Racing, la rompes, pero ir a jugar tú en estos momentos al fútbol argentino, con lo dinámico que es, no era el momento. Y que no puedes darle la espalda a un club que te ha puesto en esta situación, que económicamente estás bien, que vives en un departamento top... Parece que te estoy sacando en cara Emanuel, y tú has hablado mal de mí y me lo tienes que aclarar”, sentenció Roberto Mosquera.

Asimismo, el entrenador de Sporting Cristal aseguró que el presupuesto que tenía el club para un delantero de área no se ajustada a lo que pedía Emanuel Herrera, por lo que cerraron la llegada del colombiano John Jairo Mosquera, quien viene de jugar en el fútbol boliviano.

Sporting Cristal 2022

El cuadro rimense tiene como grandes objetivos en el presente año lograr el campeonato de la Liga 1 y tratar de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores, instancia a la cual no llega hace varias temporadas.

