Sporting Cristal cayó por goleada (3-0) ante César Vallejo, perdiendo un largo invicto a nivel local que incluía ocho victorias consecutivas en la Fase 1 de la Liga 1. El triunfo para los ‘poetas’ fue justo y merecido, reconoció Roberto Mosquera, estratega del conjunto rimense.

“Hoy hubiéramos cumplido 26 partidos sin perder, lo que es un logro tremendo. Me da la tranquilidad que corrimos y metimos. Fuimos superados, es bueno para el torneo, es bueno para Cristal porque sirve para reflexionar, para pisar tierra aunque nunca hemos estado fuera del nivel de humildad. Noté un equipo bastante cansado”, indicó el técnico nacional en Gol Perú luego del partido por la novena y última jornada del grupo B del torneo.

El objetivo ahora es Sao Paulo, apuntó Mosquera, que guardó varios elementos para buscar ganar en el cierre de la etapa de grupos de la Copa Libertadores y ganar un cupo para los octavos de final de la Sudamericana.

“Vamos a llegar bien al martes (ante Sao Paulo) porque hemos guardado a los titulares, (Marcos) Riquelme jugó todo el partido, pero hemos jugado con el equipo alterno. Eso no quiere decir que esté menospreciando a Vallejo porque con este equipo alterno le hemos ganado a Alianza y a otros”, detalló.

“Quiero felicitar a Vallejo, creo que hizo un muy buen partido. Saludo a mi amigo ‘Chemo’ y felicito a Vallejo por el buen partido que hizo”, acotó el DT del equipo bajopontino.

Mosquera también solicitó a los organizadores de la Liga 1 que tomen en cuenta la próxima jornada doble de las Eliminatorias para la programación de la final de la Fase 1, donde Cristal tiene un lugar asegurado y planea utilizar a Jhilmar Lora, Martín Távara y Christofer Gonzales, convocados por Ricardo Gareca.

“Dar jugadores a la selección es un orgullo porque nosotros trabajamos para eso, el tema es que no colisione con la final. La selección es prioritaria y todos queremos que le vaya bien, pero no queremos que al dar jugadores por la selección no puedan jugar una final del torneo, porque va en contra de lo natural”, opinó.

“Creo que Víctor Villavicencio —gerente Liga de Fútbol Profesional— es una persona justa y no podemos jugar sin los seleccionados porque estamos jugando con el futuro de Sporting Cristal. Si este equipo quiere ser autosostenible en cuatro años tenemos que clasificar a la Libertadores. Espero pongan una fecha para poder jugar con los seleccionados”, sentenció al respecto.