Sporting Cristal volvió a sumar de a tres en el Clausura y encadenó su tercera victoria sucesiva. Los celestes se han impuesto por 3-1 a Atlético Grau y sigue recuperando posiciones no solo en la pelea por los primeros lugares del último torneo del año para el fútbol peruano, sino también de cara a la clasificación a un certamen internacional.

Tras el encuentro, el entrenador de los rimenses, Roberto Mosquera, valoró la reacción de su equipo en estas últimas jornadas del campeonato, aunque reconoció que todavía necesita de otros resultados para acercarse a sus objetivos.

Rafale Lutiger marcó el primer gol de Sporting Cristal. (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)

“De ahora en adelante no es que comencemos a depender solo de nosotros, seguimos dependiendo de otros resultados, pero lo importante es ganar”, sostuvo Mosquera en la conferencia de prensa.

El técnico bajopontino destacó el crecimiento que ha experimentado su amado Sporting Cristal desde su llegada al comando técnico, hace tres meses, y consideró que el plantel se ha ido adaptando progresivamente a su propuesta.

“Las cosas no estaban bien. Hemos ido conociendo la individualidad, han ido creciendo físicamente, se han unido a la propuesta técnica, que es la propuesta histórica de Cristal, de no dar una pelota por vencida y de jugar bien al fútbol”, explicó el campeón con Cristal como futblista y como director técnico.

El triunfo ante Atlético Grau permitió que Sporting Cristal mantenga su campaña perfecta como local en el Clausura, con cinco victorias en la misma cantidad de partidos disputados en esta condición. La racha también le permitió al conjunto rimense recuperar terreno en el acumulado (a dos puntos de zona de clasificación a la Copa Sudamericana).

Competencia interna

Además de la victoria, Roberto Mosquera resaltó el nivel que vienen mostrando varios de sus futbolistas y la competencia que existe actualmente por un lugar en el equipo titular.

“No tengo capacidad de leer el futuro, pero me quedo con lo que estamos haciendo ahora”, comentó el técnico cuando fue consultado sobre si esta es la mejor versión que espera de su equipo.

En ese sentido, destacó las actuaciones de varios jugadores que ingresaron durante el partido. “[Luis] Abram está en el nivel de todos los demás. Todos los que entraron ahora [mostraron un buen nivel]. [Gabriel] Santana, [Irven] Ávila casi hace un gol que lo acercaría a Alberto Gallardo como goleador, [Juan Manuel] Cuesta entra bien”, manifestó.

Para Mosquera, contar con alternativas en buen nivel puede ser determinante en partidos cerrados. “La mayoría están para jugar y eso, en un partido apretado, haces tres cambios y entran y de repente lo hacen mejor de lo que están jugando. Entonces, yo creo que es una pequeña ventaja”, afirmó.

“Tenemos un vasto plantel como para seguir encarando con ilusión la Copa Caliente, que la ganamos en el 2021, [cuando] se llamaba Bicentenario. Tenemos la obligación de ir también por ese torneo sin dejar de lado el torneo principal, que es poder llegar a los primeros lugares en el Clausura”, indicó.

Balón parado

Finalmente, el entrenador de Sporting Cristal se refirió al trabajo de su equipo en las acciones de pelota parada y destacó la labor de su asistente técnico, Javier Chirinos, encargado de preparar este tipo de jugadas.

“El balón parado es algo que es parte del fútbol. El especialista es mi asistente ‘Javi’ Chirinos, que ve todos los partidos y trabaja muchísimo sobre esa área porque a veces no se puede resolver por juego”, explicó. “Yo creo que la pelota parada es importante también”, concluyó.