Sporting Cristal se quedó con la Copa Caliente de la Liga tras vencer 2-0 a Alianza Atlético en Trujillo. El cuadro celeste definió el partido en la prórroga y el entrenador Roberto Mosquera resaltó el trabajo realizado para cambiar el panorama desde que asumió el cargo.

“Creo que hemos formado un buen equipo y los resultados son esos. Era impensado esto cuando llegamos hace cinco meses. El fútbol tiene estas cosas, por eso vivimos enamorados del fútbol”, expresó el estratega tras el pitazo final.

Mosquera también puso en valor la confianza que encontró en el plantel, especialmente durante las etapas en las que los resultados y las críticas complicaban el camino. Para el técnico, la respuesta de sus dirigidos fue fundamental para sostener la propuesta de juego. “Siempre creyeron en el proyecto, en los momentos más duros, cuando la crítica era ácida”, manifestó.

“Ya era momento que el hincha pueda ver orgulloso a su equipo. Sabíamos que iba a ser difícil. Si poníamos a Yotún de arranque de repente se desgarraba” - Roberto Mosquera, entrenador de Sporting Cristal https://t.co/FiEX6eOtDY — Toque Final (@toquefinalpe) November 16, 2026

El entrenador, además, expresó lo que representa Sporting Cristal en su vida y reconoció el esfuerzo de los futbolistas para alcanzar este objetivo. “Para mí es muy grato porque es el amor de mi vida. Jugar desde los 12 años, me enseñaron a ganar todo, ser buena persona y creo que esto es el esfuerzo de los jugadores que creyeron en una idea que tuvimos”, agregó.

Por otro lado, Mosquera confirmó que su contrato termina a fin de año y que todavía no existe una renovación. “Ya no depende de nosotros. Lo demás se verá más adelante”, explicó el DT, quien ahora espera lograr el Torneo Clausura este fin de semana.

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