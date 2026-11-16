Roberto Mosquera tras ganar la Copa de la Liga: “Era impensado cuando llegamos hace cinco meses”. (Foto: Getty Images)
Roberto Mosquera tras ganar la Copa de la Liga: “Era impensado cuando llegamos hace cinco meses”. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Sporting Cristal se quedó con la Copa Caliente de la Liga tras vencer 2-0 a Alianza Atlético en Trujillo. El cuadro celeste definió el partido en la prórroga y el entrenador Roberto Mosquera resaltó el trabajo realizado para cambiar el panorama desde que asumió el cargo.

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