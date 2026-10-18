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Resumen

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Roberto Mosquera se hizo cargo de Sporting Cristal en junio pasado, cuando el equipo terminó el Apertura a tres puntos del descenso. (FOTO: Sporting Cristal).
Roberto Mosquera se hizo cargo de Sporting Cristal en junio pasado, cuando el equipo terminó el Apertura a tres puntos del descenso. (FOTO: Sporting Cristal).
Por Carlos Lázaro

Sporting Cristal sigue firme en la punta del Clausura. El equipo de Roberto Mosquera venció por 4-2 a Comerciantes Unidos, en el estadio Alberto Gallardo, por la fecha 12 del segundo certamen del año de la Liga 1, en un encuentro que exigió una respuesta de carácter de los celestes. Con un doblete de Luis Iberico —figura del partido—y de Hernán Barcos, los rimenses consiguieron un resultado que les permite sostener su etiqueta de candidato.