Sporting Cristal sigue firme en la punta del Clausura. El equipo de Roberto Mosquera venció por 4-2 a Comerciantes Unidos, en el estadio Alberto Gallardo, por la fecha 12 del segundo certamen del año de la Liga 1, en un encuentro que exigió una respuesta de carácter de los celestes. Con un doblete de Luis Iberico —figura del partido—y de Hernán Barcos, los rimenses consiguieron un resultado que les permite sostener su etiqueta de candidato.

El resultado tuvo un valor especial para Mosquera, quien destacó la resistencia de sus dirigidos ante un rival que supo complicarlos durante el encuentro. “Primero, felicitar a Comerciantes Unidos porque hizo vino a plantear un muy buen partido”, señaló el entrenador, quien consideró que el compromiso también representó una prueba para medir la capacidad de reacción de su equipo.

“Cada partido es una final”, insistió el técnico, que agradeció la humildad de sus jugadores cuando el rival consiguió empatar y logró manejar la pelota. Para el entrenador celeste, la victoria no se explica únicamente por las condiciones futbolísticas de sus dirigidos, sino también por la personalidad que demostraron para revertir una situación adversa.

“Hay que tener la capacidad, la resiliencia de voltear una situación en la cual no solo el talento es importante, sino también el carácter que demostramos ahora”, sostuvo Mosquera. El técnico evitó adelantarse a los próximos compromisos, sobre todo frente a Cusco FC de visita y ante Alianza Lima de local, y remarcó que el equipo afrontará cada uno con la misma exigencia, consciente de que todavía quedan finales por disputar.

Destaca la humildad

Uno de los nombres propios de la jornada fue Luis Iberico, quien recibió elogios de su entrenador por su rendimiento y, sobre todo, por la perseverancia que mostró cuando no tenía un lugar habitual en las convocatorias. “Él, en un comienzo, no salía ni en lista, no estaba de suplente. Nunca dejó de entrenar, nunca dejó de llegar temprano, nunca dejó de alentar desde fuera de la lista”, contó Mosquera. “Estas son las cosas que construyen por Cristal”, añadió.

El entrenador también explicó que el comando técnico buscó encontrarle una ubicación en la que pudiera potenciar sus virtudes. “El tema era ubicarlo en un lugar donde pudiéramos potenciarlo. Me da muchísimo gusto porque tiene cero soberbia, es muy compañero”, afirmó. Mosquera extendió su reconocimiento al resto del plantel: “La mayoría de los jugadores está en ese nivel de concentración, en ese nivel de humildad”.

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Otro de los aspectos que valoró fue el equilibrio que Agustín Álvarez Wallace aportó al equipo. Consultado por la influencia del mediocampista uruguayo, Mosquera coincidió en que su presencia ayudó a encontrar un mejor funcionamiento colectivo. “Nos ha dado equilibrio. Es un tiempista. El no ser tan rápido corporalmente le da la capacidad de pensar antes de que la pelota le llegue a los pies”, explicó. También destacó el aporte de los futbolistas que ingresan desde el banco, como Martín Távara, decisivo en uno de los goles frente a Comerciantes Unidos.

Finalmente, Mosquera dedicó unas palabras a la hinchada celeste y resaltó el respaldo recibido durante los momentos complicados de la temporada. “Esta hinchada sufrida sigue creyendo en nosotros y estuvo también en los momentos menos halagüeños”, manifestó. El entrenador consideró que el grupo ha construido algo más que un equipo: “Yo creo que hemos hecho más que un equipo: una familia en Sporting Cristal en este momento”. Con esa unión como argumento, Cristal buscará sostener el liderato en las finales que le quedan por delante.