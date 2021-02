Emanuel Herrera causó revuelo este miércoles al revelar que sintió una despedida poco grata de Sporting Cristal tras decidir fichar por Argentinos Juniors, declaraciones que han provocado molestia en La Florida. El primero en pronunciarse fue Roberto Mosquera, técnico rimense, quien señaló no entender al atacante argentino.

El entrenador nacional se declaró “sorprendido” por la salida del atacante y deslizó que no quiso renovar. Además criticó el contrato que tenía con el club, un tema que será explicado a detalle este jueves.

“Emanuel fue a mi oficina, hablamos 40 minutos, me dijo que las razones (de su partida) eran familiares. A mí me dijeron que lo recupere, se hizo un trabajo fantástico, y que querían ver al mejor Herrera. Superó al Herrera del 2018, que era bastante difícil. Ese es mi trabajo, ahí terminaba, yo no podría decirle si se va o si se queda”, dijo Mosquera en diálogo con el programa ‘Sobre el Verde’ de Depor.

“Lo único que le dije es: ‘tienes un contrato firmado por todo el 2021, no es que no tengas contrato y te hablaron para renovar y parece que ya no quieres seguir’”, agregó el DT.

Herrera tuvo tiempo para informar sobre su partida y no lo hizo, indicó Mosquera. “No sabía ni cuando se iba, hay algo que no encaja. Él ha estado en los entrenamientos, me ha podido decir que se iba. El club mañana va a presentar un comunicado”, afirmó.

El vínculo con el jugador tampoco estaba bien definido, cuestionó el estratega. “El contrato lo dejan mal, medio abierto y medio cerrado. El director deportivo va a hablar y va a quedar clarísimo del tipo de contrato que tenía, que es como estar atado de manos. En otro país te dicen si te vas te hago un juicio por abandono de trabajo y se acabó. Todos queríamos que se quede Herrera, por eso me parece raro lo que he leído. No termino de entender sus declaraciones”, sentenció.