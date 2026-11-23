Sporting Cristal no quiere perder un solo día de planificación pensando en la temporada 2027. Tras culminar su participación en la Liga 1 2026, donde se quedó con el quinto lugar de la tabla acumulada y clasificó a la Copa Sudamericana, los celestes ya pusieron en marcha el armado del plantel.

El primero en llegar sería Santiago Arias. El volante uruguayo, nacionalizado peruano desde 2025, dejó Cienciano y tiene todo encaminado para ser el primer fichaje del Cristal de Roberto Mosquera de cara a la próxima campaña.

Este Diario pudo conocer que el volante incluso tenía un acuerdo de palabra con la institución celeste desde hace algunos días. Arias no jugó en el último partido en el que los rimenses golearon 4-1 al ‘Papá’ en el Estadio Alberto Gallardo.

Asumimos con responsabilidad y sin excusas el resultado. Gracias por estar siempre, Familia Celeste. Hoy, continuamos con más fuerza el trabajo y el compromiso con el hincha de cara a la próxima temporada. #FuerzaCristal https://t.co/sFpXRr0l6s — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) November 22, 2026

En cuanto a sus números en la presente temporada, Arias disputó 32 partidos en Cienciano entre Liga 1, Copa Sudamericana y Copa de la Liga, registrando un gol y cuatro asistencias. Su experiencia en torneos internacionales será clave, pues los celestes disputará la ‘Suda’ en el 2027.

Cristal ya empezó a reforzar una zona en la que sufrirá una baja tras el anuncio de salida de Martín Távara. El peruano tendría ofertas del fútbol extranjero, por lo que dejó la institución celeste tras finalizar la temporada.

“Estoy cerrando una etapa con el club, una etapa de muchas cosas buenas. Y así como cometí mis errores y los supe asumir... muy contento con eso, por cómo terminé el año, con mi familia que siempre ha estado conmigo y a toda la hinchada. Ya luego se van a enterar”, indicó.

********