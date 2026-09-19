El 'Santi' González asistió en el segundo gol del encuentro sobre Atlético Grau. (FOTO: Julio Reaño/@photo.gec).
El 'Santi' González asistió en el segundo gol del encuentro sobre Atlético Grau. (FOTO: Julio Reaño/@photo.gec).
Por Redacción EC

El atacante Santiago González volvió a ser protagonista con Sporting Cristal. El atacante argentino fue uno de los puntos más altos en el triunfo por 3-1 sobre Atlético Grau, este sábado en el Estadio Alberto Gallardo, resultado que significó la tercera victoria consecutiva de los celestes en el Torneo Clausura.