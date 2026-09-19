El atacante Santiago González volvió a ser protagonista con Sporting Cristal. El atacante argentino fue uno de los puntos más altos en el triunfo por 3-1 sobre Atlético Grau, este sábado en el Estadio Alberto Gallardo, resultado que significó la tercera victoria consecutiva de los celestes en el Torneo Clausura.

El ‘Santi’ atraviesa un momento ascendente y empieza a recuperar la versión que lo convirtió en uno de los futbolistas más importantes de los celestes. Su crecimiento coincide con el buen momento colectivo del equipo y también con la nueva función que viene desempeñando bajo la conducción de Roberto Mosquera.

Después de la derrota ante Alianza Atlético en Sullana y frente a Sport Boys en el Callao, el plantel rimense se planteó la necesidad de reaccionar y encadenar tres triunfos para volver a meterse en la pelea por el Clausura. Lo consiguió y ahora busca prolongar esta racha positiva.

“Nosotros, después de la derrota en Sullana, hablamos con el grupo. Teníamos que ganar tres partidos para prendernos nuevamente, lo hicimos y seguimos trabajando en la semana como lo estamos haciendo”, contó González en declaraciones a L1Max luego del triunfo ante Grau.

El 'Santi' González asistió en el segundo gol del encuentro sobre Atlético Grau. (FOTO: Julio Reaño/@photo.gec).

El atacante, sin embargo, entiende que la recuperación todavía no permite ningún tipo de relajación. Sporting Cristal ha vuelto a sumar de a tres, pero el objetivo exige mantener la regularidad en las próximas jornadas. “Lo importante no es relajarse, sino seguir metiendo para poder lograr cosas importantes”, señaló.

Y en ese proceso, ‘Santi’ González también está recuperando protagonismo. Con Mosquera, el argentino ha dejado de ser únicamente un extremo que parte desde la banda y viene jugando más cerca del área, con características de mediapunta. El técnico encontró un once habitual y esa estructura le está permitiendo al ‘Santi’ tener mayor libertad para moverse por dentro, asociarse y aparecer en zonas donde puede aprovechar mejor su capacidad para generar peligro.

Tras el segundo tanto celeste, el plantel se acercó a la tribuna para celebrar junto a Hernán Barcos que estuvo desafectado por un tema familiar. (FOTO: Julio Reaño/@photo.gec).

Su actuación frente a Atlético Grau fue una muestra de ello. Más participativo y con mayor presencia en los últimos metros, González volvió a ser uno de los futbolistas que marcaron diferencias en el ataque celeste.

El buen momento también tiene relación con la competencia interna. El argentino destacó la respuesta del plantel y la capacidad de sus compañeros para mantener el nivel cuando deben asumir un lugar en el equipo.

“Somos un equipo solidario, sale uno y entra bien. En ese aspecto estamos bien y debemos seguir de esta manera”, afirmó.