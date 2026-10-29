Diego Enríquez salva a Sporting Cristal. Foto: Liga 1
Diego Enríquez salva a Sporting Cristal. Foto: Liga 1
Por Redacción EC

Sporting Cristal pasó apuros ante Alianza Lima en el estadio Alberto Gallardo. A los 30 minutos del encuentro por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026, el arquero Diego Enríquez respondió con una gran intervención para evitar que Gaspar Gentile ampliara la ventaja del conjunto blanquiazul.

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