Sporting Cristal pasó apuros ante Alianza Lima en el estadio Alberto Gallardo. A los 30 minutos del encuentro por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026, el arquero Diego Enríquez respondió con una gran intervención para evitar que Gaspar Gentile ampliara la ventaja del conjunto blanquiazul.

El atacante de Alianza Lima encontró una oportunidad para rematar al arco y estuvo cerca de convertir el segundo tanto de su equipo. Sin embargo, Enríquez reaccionó de buena manera y consiguió desviar el disparo, manteniendo a los celestes en partido.

Diego Enríquez salva a Sporting Cristal. Foto: Liga 1Diego Enríquez salva a Sporting Cristal. Foto: Liga 1

La intervención del guardameta celeste fue importante para Sporting Cristal, que afronta un compromiso clave en sus aspiraciones de pelear por el título del Clausura.

El encuentro se disputa en el estadio Alberto Gallardo y corresponde a la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Alianza Lima también busca sumar tres puntos importantes, por lo que cada llegada puede resultar determinante en un duelo que concentra la atención de los hinchas de ambos equipos.

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