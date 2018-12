Sporting Cristal: Sebastián Beccacece suena como nuevo técnico celeste, según prensa extranjera 

Resumen de nuestro año deportivo 2018



- Primer equipo 🏆

- Reserva 🏆

- Sub 18 🏆

- Sub 17 🏆

- Sub 16 🥈

- Sub 15 Finalista

- Sub 14 5to puesto

- Sub 13 🥈

- Sub 12 🏆

- Sub 11 🏆 y 🥈

- Sub 10 🥈#FuerzaCristal #FormandoPersonas #LaRazaCeleste