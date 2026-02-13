“Seguramente Agustín Lozano se debe haber opuesto”: Cristal pidió adelantar su duelo contra Juan Pablo II pensando en la Copa Libertadores, pero no fue escuchado

Sporting Cristal había advertido el escenario. Antes del inicio del Apertura, la directiva celeste solicitó reprogramar su partido ante Juan Pablo II —válido por la tercera fecha y fijado para este sábado 14 en Chongoyape— debido a su participación en la Fase 2 de la Copa Libertadores. El pedido no prosperó y hoy, a puertas de un decisivo viaje a Paraguay, el club rimense deberá afrontar una exigente seguidilla que incluye un largo traslado y apenas horas de recuperación.

Así lo confirmó Gustavo Zevallos, director deportivo del club bajopontino, quien explicó a Deporte Total que la solicitud fue presentada con anticipación a la Liga de Fútbol Profesional.

Gustavo Zevallos asumió el cargo de director deportivo del cuadro celeste el pasado 1 de diciembre. (FOTO: Sporting Cristal).

“Nosotros hemos pedido la reprogramación antes de que inicie el torneo. Conversamos con Jesús Gonzales [gerente de la Liga de Fútbol Profesional] y no tuvimos una respuesta idónea. Ahora mira lo que ha pasado. Tenemos que salir corriendo para jugar el sábado, regresar esa misma noche de Chongoyape, hacer regenerativo el domingo y viajar el lunes rumbo a Paraguay”, sostuvo.

Sporting Cristal propuso disputar el encuentro el viernes 13 para ganar un día adicional de descanso, considerando que necesitaría mayor margen logístico para su duelo de ida por la fase 2 de la Copa Libertadores. Sin embargo, el cambio no se concretó.

“Ese cambio era manejable. Si jugábamos el viernes, teníamos un día más de descanso que siempre es importante. Tienen un discurso en el que aseguran que buscan que el fútbol peruano crezca y fortalecer lo institucional, pero en la práctica no hay apoyo”, añadió Zevallos, quien dejó entrever su malestar por lo que considera una falta de respaldo al un representante peruano en el torneo continental.

El directivo celeste fue más allá y dejó entrever que la negativa pudo haber tenido un trasfondo dirigencial. “Seguramente el que se debe haber opuesto es Agustín Lozano porque ese es su equipo [Juan Pablo II]. Finalmente el rival tiene un vínculo familiar con el club al que vamos a enfrentar”, señaló Zevallos, en referencia al presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

La declaración agrega un matiz político al reclamo celeste, sobre todo porque el equipo del Rímac se ha posicionado en contra de las formas en las que se está desarrollando el campeonato nacional. Y un punto a destacar es que Sporting Cristal va a ser el único de los tres grandes que jugará ante Juan Pablo II en Chongoyape, mientras los otros dos acérrimos rivales jugarían en Trujillo, argumentando que es por un tema de seguridad.

“Eso va a pasar de todos maneras. Eso es lamentable. Me parece pésimo. Siempre hay como una vara diferente para ellos”, agrega el dirigente.

Itinerario contrarreloj

El cronograma celeste será exigente. Tras jugar el sábado en Chongoyape —ciudad a la que se accede vía terrestre desde Chiclayo en aproximadamente una hora— el plantel regresará esa misma noche en bus hacia Chiclayo para luego volar a Lima. El domingo realizará trabajos regenerativos y el lunes volverá a viajar, esta vez rumbo a Brasil, a Mato Grosso del Sur, frontera con Paraguay.

“El lunes vamos a Mato Grosso del Sur, cruzamos la frontera por tierra para llegar a la ciudad de Pedro Juan Caballero. Jugamos el martes, descansamos en Paraguay y retornamos a Lima el miércoles”, detalló Gustavo Zevallos, quien adelantó que los celestes han estudiado al rival, al Club Sportivo 2 de Mayo, que viene de eliminar a Alianza Lima en la Fase 1 de la Copa Libertadores.

El Estadio Río Parapití será el escenario del duelo de ida por la Fase 2 de la Copa Libertadores entre 2 de Mayo y Sporting Cristal. (FOTO: Club Sportivo 2 de Mayo).

“En la Copa hay que estar en silencio. No hay que hacer tanto ruido y trabajar para sacar adelante las llaves de eliminación directa que siempre son complicadas. Nosotros estamos mentalizados y vamos a respetar al rival jugando a nuestro estilo, poniendo la pelota al piso”, añade Zevallos.

Respecto al estado de los jugadores, el directivo rimense adelantó que Gabriel Santana no estará frente a Juan Pablo II por precaución. El volante brasileño salió con una molestia en el pie ante Melgar y más allá de que el diagnóstico no reviste gravedad, el comando técnico priorizó su recuperación pensando en el duelo ante 2 de Mayo.

Partido a partido

En La Florida insisten en que el enfoque es inmediato. El partido ante Juan Pablo II es prioridad, luego vendrá la Copa Libertadores frente al Club Sportivo 2 de Mayo y recién después se pensará en Universitario, próximo rival en el campeonato local (sábado 21 en el Alberto Gallardo).

“Jugamos el siguiente sábado y será un lindo espectáculo porque tendremos a nuestra gente en nuestro estadio. Ante Melgar alentaron hasta el final. Fue una lástima que no se diera el resultado por una deficiencia propia, porque ellos no nos superaron. Esta semana se han corregido aspectos. Vamos paso a paso, hoy estamos enfocados primero en Juan Pablo II y luego en la Copa. Ya después se verá el duelo con Universitario”, señaló.

La seguidilla de los partidos para Sporting Cristal será exigente, pero en el Rímac son conscientes de que no pueden ceder más puntos en la Liga 1 y ante Juan Pablo II la única opción es sumar de a tres. Ya luego de ello, afrontarán la odisea del viaje rumbo a la ciudad de Pedro Juan Caballero, en Paraguay, ante un rival que ya demostró que juega con el corazón en la mano su primera participación en la Copa Libertadores.

