Resumen

El futbolista brasileño acusó a Franco Coronel de proferir insultos racistas durante el duelo de Sporting Cristal y Alianza Atlético. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Cristiano Da Silva publicó un mensaje en sus redes sociales tras denunciar insultos racistas proferidos por el futbolista Franco Coronel durante el encuentro entre Sporting Cristal y Alianza Atlético.

