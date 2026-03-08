Cristiano Da Silva publicó un mensaje en sus redes sociales tras denunciar insultos racistas proferidos por el futbolista Franco Coronel durante el encuentro entre Sporting Cristal y Alianza Atlético.
El futbolista brasileño denunció el hecho a pocos minutos del final del partido y se activó el protocolo contra el racismo. En el mensaje exigió sanciones.
“Ayer pasé por una situación muy difícil, que no le deseo a nadie. Solo pido acción, que no se quede solo en palabras y discursos”, se puede leer en el mensaje.
El club Sporting Cristal y la Liga 1 Te Apuesto expresaron su rechazo total a los actos discriminatorios.