“No puedo dar fe”: técnico de Alianza Atlético habló tras presunto insulto racista contra Cristiano | VIDEO
Por Redacción EC

Federico Urciuoli, técnico de Alianza Atlético, habló tras lo ocurrido entre Franco Coronel y Cristiano da Silva, quien denunció haber recibido insultos racistas por parte del argentino en el partido contra Sporting Cristal. El entrenador expresó su posición al respecto.

