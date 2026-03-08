“No puedo dar fe”: técnico de Alianza Atlético habló tras presunto insulto racista contra Cristiano | VIDEO

Federico Urciuoli, técnico de Alianza Atlético, habló tras lo ocurrido entre Franco Coronel y Cristiano da Silva, quien denunció haber recibido insultos racistas por parte del argentino en el partido contra Sporting Cristal. El entrenador expresó su posición al respecto.

“Es una acusación que surge en una charla en medio del partido entre dos jugadores; no puedo dar fe de algo que no vi ni escuché, así que no me corresponde opinar”, sostuvo en el Aeropuerto Jorge Chávez.

Si bien el entrenador puso en duda lo que realmente pasó, fue claro en señalar que la verdad la conocen únicamente los protagonistas de esa situación. Eso sí, se mostró en contra de cualquier acto de racismo.

“NO puedo dar fe de algo que no vi ni escuché. Tanto Da Silva como Coronel se tienen que hacer responsables si se dijeron algo. Habrá tiempo para saber si se equivocó el jugador de AAS. Franco está MAL, prefiere no hablar”



Federico Urciuoli, DT de Alianza Atlético



“Son dos extranjeros que tienen que hacerse responsables si se dijeron algo, si se agravió a alguien o hubo algún acto de racismo. A nosotros nos corresponde repudiar si existió dicho comentario. Si no fue así, habrá que darle tiempo a las investigaciones. Los únicos que realmente saben lo que pasó son ellos dos”, precisó.

Por último, reveló el estado de Franco Coronel: “Está mal,está angustiado. Prefiere no hablar ahora; es su momento para pensar y estar tranquilo. Ya tendrá tiempo de responder o hablar si lo cree necesario", mencionó.

