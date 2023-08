El entrenador de Sporting Cristal, Tiago Nunes, expresó su malestar con la organización de la Liga 1 Betsson en relación a infraestructura, fixture, estadios, horarios e incluso sobre desconocer si habrá o no agua en los camerinos. | Noticias Liga 1 Betsson.

“Se hace mucha propaganda en la capacidad de la Liga de las cosas buenas que se hace, pero tenemos que mejorar. Hay un equipo duro como Grau, que cambió de entrenador (Ángel Comizzo) y que ya conoce nuestro equipo. Vamos a jugar a la una de la tarde contra Grau y dos días después jugamos contra ‘Muni’ acá”, apuntó.

“Esto marca un desequilibrio técnico en la competencia, porque nos toca jugar en una plaza difícil, en donde no podemos perder puntos y dos días contra un equipo que no va a jugar como ‘Muni’ y estarán frescos para jugar en el Gallardo”, agregó el técnico brasileño.

Sobre el partido del jueves contra Atlético Grau, Tiago Nunes comentó: “Hay un rival que se prepara, se entrena, no sé si el partido con ‘Muni’ va a ocurrir mañana y esa es la crítica a la Liga 1, que es increíble cómo podemos tener tanta incertidumbre si hay o no partidos, o si jugamos en Sullana o Bernal, si habrá agua en los camerinos o si la cancha tiene o no pasto”.

Asimismo, el estratega de Sporting Cristal indicó que la Liga 1 Betsson se hace llamar el “torneo más duro de Sudamérica” por todos los problemas que hay. “Ojalá se pueda tener un buen trabajo, y consigamos los 3 puntos”.

