Sporting Cristal desaprovechó una gran oportunidad de retomar en solitario el liderazgo del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson al empatar como local 1-1 ante UTC de Cajamarca en el partido correspondiente a la fecha 15. | Más noticias de la Liga 1 Betsson

Para Tiago Nunes, entrenador del cuadro celeste, su equipo hizo un buen partido, fue amplio dominador de las acciones y generó hasta nueve claras ocasiones de gol, aunque solo pudo anotar en una oportunidad, gracias a Alejandro Hohberg. Los rimenses son segundos en la tabla de posiciones con 30 puntos, uno menos que Melgar, primero con 31.

“Me pareció que al final ellos tuvieron un poquito de suerte, y mala suerte nuestra porque la única situación que finalizaron prácticamente se decidió, acabó en gol y ahí sí cada vez más se pusieron atrás. Pero, al final, yo solo tengo que enaltecer a nuestro equipo porque hemos generado situaciones, dominado al rival, generamos nueve situaciones de gol, hemos pegado al arco o en dirección al arco 20 veces. Vamos a ver si este fue un punto bueno o dos puntos perdidos al final del torneo”, dijo el técnico brasileño en la conferencia de prensa posterior al partido.

Fuertes críticas al árbitro

Tiago Nunes también habló sobre la actuación del árbitro peruano Michael Espinoza, a quien criticó por las decisiones que adoptó en el partido entre Cristal y UTC.

“El árbitro, para mí, es el peor de la Liga 1. No hay duda de eso. El peor árbitro que he visto en 20 años es ese señor. En todos nuestros partidos que ha trabajado, increíble cómo arbitra mal. Solo es coincidencia, creo, pero es terrible”, apuntó Nunes, quien también hizo un pedido a la Comisión Nacional de Árbitros (Conar) para que no vuelva a programar a Michael Espinoza en un partido de Sporting Cristal.

“Yo también he pedido un favor a la Conar, que nunca más ponga a ese árbitro a trabajar en un partido de Cristal, por favor. Ya hay dos partidos nuestros y hoy (ayer, lunes), una vez más, para el partido todo el tiempo. Sé que ustedes (periodistas) van a rebotar esto, pero por favor Conar no ponga más a ese árbitro”, finalizó.

¿Qué partidos le restan jugar a Cristal en el Clausura?

Cusco FC (visita)

Sport Huancayo (local)

Cienciano (visita)

Alianza Atlético de Sullana (local)

