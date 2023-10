Tiago Nunes, entrenador de Sporting Cristal, dio a conocer sus sensaciones tras la derrota sufrida ante Cienciano por 1-0 en Cusco, en el partido válido por la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson. Con ese resultado, su escuadra ya no depende de sí misma para lograr el título del segundo torneo del año del fútbol peruano | Más noticias de la Liga 1 Betsson.

“Es difícil en este momento ver el factor exacto que haya influido para que el equipo no juegue bien. Pero todos los equipos sufren aquí, estamos hablando de la altura, específicamente hoy (ayer), generamos situaciones de gol al igual que Cienciano, tuvimos la dificultad de controlar las transiciones pero no tuvimos equilibrio defensivo y al final un gol que se pudo evitar, pero creo que la situación de nuestras dificultades al final del torneo no pasan por hoy o por la derrota al Cusco, pasó con partidos contra Boys, UTC, partidos que jugamos para ganar y no tuvimos claridad para meter los goles”, dijo el técnico brasileño en la conferencia de prensa posterior al partido.

“Me tengo que enfocar en mejorar este equipo, el máximo responsable soy yo, tenemos que dejar una buena impresión para nuestra gente”, añadió.

Para Nunes, a Cristal le faltó concretar las ocasiones de gol que generó en el partido, además de controlar mejor las transiciones durante el desarrollo del juego.

“En el segundo tiempo tuvimos más oportunidades, goles anulados por fuera de juego. Nos faltó ser efectivos y más ordenados para defender”, culminó.

A falta de una fecha para que termine el Clausura, Cristal es cuarto en la tabla de posiciones con 33 puntos. El líder en solitario es Universitario de Deportes con 36 unidades.

