En los próximos días se dará a conocer la lista de convocados a la Selección Peruana para afrontar el inicio de las Eliminatorias 2026, y por ende, algunos clubes de la Liga 1 Betsson deberán jugar las últimas fechas del torneo Clausura sin estos futbolistas que serán requeridos por Juan Reynoso. Sin embargo, la decisión de las autoridades por continuar disputando la Liga 1 Betsson en medio de una fecha FIFA no cayó nada bien en el entrenador de Sporting Cristal, Tiago Nunes.

Tras la victoria frente a Deportivo Municipal, el estratega brasileño criticó duramente la organización del campeonato por jugar en medio de la fecha FIFA de septiembre frente a Sport Boys sin jugadores seleccionados.

“La Selección define el torneo, hay cosas raras que pasan en las convocatorias, son convocatorias que no suceden en fechas FIFA, perdemos jugadores para partidos importantes, somos 100% hinchas de la Selección, pero tenemos que entender que estamos metidos en un torneo importante”, dijo en conferencia de prensa.

“Me preocupa que los jugadores no estarán disponibles para el partido contra Boys, ese partido debería ser antes de la fecha FIFA, me parece que es difícil jugar en plena fecha FIFA, tenemos que confiar en los jugadores que tenemos. Hay jugadores que al inicio no tuvieron minutos y han probado su valor”, agregó Tiago Nunes.

Sobre jugar luego de 48 horas de disputar un cotejo en Piura, el técnico indicó que fue un “partido duro”: “Sabíamos que encontraríamos un rival bastante difícil, era un equipo que saldría a jugar”.

