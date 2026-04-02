Sporting Cristal oficializó la llegada del brasileño Zé Ricardo como su nuevo director técnico, en un movimiento que busca cambiar el rumbo del equipo en plena temporada 2026. El estratega asume el cargo tras la salida de Paulo Autuori, quien dejó el club luego de una serie de resultados irregulares.

La directiva rimense apuesta por un perfil joven y moderno, con experiencia en el fútbol brasileño, para encarar tanto la Liga 1 como la Copa Libertadores. Zé Ricardo tendrá el desafío de recuperar la identidad futbolística del equipo y pelear por los primeros puestos en el torneo local.

¡Bienvenido al Rímac, Zé Ricardo!



Nos complace presentar a Zé Ricardo como nuevo Director Técnico de nuestro primer equipo profesional hasta diciembre de 2027.



Zé Ricardo llega a Sporting Cristal luego de su paso por reconocidos clubes como CR Flamengo, Vasco da Gama, Botafogo… pic.twitter.com/lDOrB3x1Q4 — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) April 3, 2026

Además, uno de los principales objetivos será mejorar la imagen de Sporting Cristal a nivel internacional, donde el club ha tenido dificultades en las últimas temporadas. La participación en la Copa Libertadores será clave para medir el impacto inmediato del nuevo comando técnico.

En La Florida esperan que su llegada marque el inicio de una nueva etapa competitiva para el conjunto celeste.