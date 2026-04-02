Por Redacción EC

Sporting Cristal oficializó la llegada del brasileño Zé Ricardo como su nuevo director técnico, en un movimiento que busca cambiar el rumbo del equipo en plena temporada 2026. El estratega asume el cargo tras la salida de Paulo Autuori, quien dejó el club luego de una serie de resultados irregulares.

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