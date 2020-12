Conforme a los criterios de Saber más

Cuando Renato Solís asistía al kinder y corría detrás de sus amigos en el recreo, en el arco de Sporting Cristal se paraba un ‘Loco’, un portero que no llegaba a los 20 años y que en su primer partido en Primera División se iba expulsado. Un futbolista que no solo reforzó el viejo refrán de “Perú, tierra de arqueros” sino que hizo de su temperamento y habilidad su mejor cartel de presentación. Era el 2002. Solís cumplía 4 años el 28 de junio, Erick Guillermo Delgado llegó a los 20 dos días después.

Solís y Delgado son el alfa y omega del arco celeste en esta década gloriosa de cinco títulos (2012, 2014, 2016, 2018, 2020). El ‘Loco’ gobernó la portería a inicios y Renato comienza a consolidarse sobre el final, que -valga la redundancia- da señales de ser el arranque de su despegue como arquero titular de Sporting Cristal. Han tenido que pasar casi 20 años para que un portero salido de la cantera bajopontina llene los recuadros de juventud, seguridad y futuro en un año -como en el 2002- con vuelta olímpica.

Renato Solís

22 años, 27 partidos, 32 goles en contra

Con su edad, todo indicaba que sería el suplente natural de Patricio Álvarez. Ya el 2019 había jugado 9 partidos, pero este año comenzó a sacarle el puesto antes de la cuarentena con Manuel Barreto en el banco. Tras la paralización y, con Roberto Mosquera en el banco, el ‘Pato’ recuperó su puesto, luego se olvidó de ser profesional por lo que Cristal se vio obligado a despedirlo del club. La noticia pudo ser un mazazo en el plantel, pero terminó siendo el impulso necesario para que Solís tome la posta y busque la consolidación. Tampoco se hizo inevitable que su pasado en la selección peruana sub 15 y sub 23 lo acerquen a la convocatoria en las Eliminatorias. De los 27 partidos jugados, solo 5 veces dejó su portería en blanco. Con pasados En las semifinales, un error suyo le dio a vida a Ayacucho FC hasta que el equipo se echó a jugar y firmó su boleto a la final. Contra Universitario no fue necesario tener una actuación descollante para salir campeón.

Celebración de Sporting Cristal con la Copa de la Liga 1 | Video: Gol Perú

Johan Madrid

24 años, 27 partidos, 1 asistencia

En el puesto donde Advíncula es titular y Corzo es un seguro suplente, Johan Madrid y sus 24 años se mete en la pelea. No solo porque ya es tricampeón con Sporting Cristal (2016, 2018, 2020) sino porque en la necesaria actualización del recambio generacional de la selección peruana, un lateral derecho de proyección amplía el universo de jugadores convocables. Madrid ya fue llamado por Gareca tras Rusia 2018. Hoy, sus números, y su paso firme por la banda derecha celeste deben acercarlo a la Videna de San Luis.

Gianfranco Chávez

22 años, 31 partidos, 2 goles

Son pocos, pero se hacen notar. De la misma escuela donde salieron Alberto Rodríguez y Luis Abram, Gianfranco Chávez reclama un espacio para su exposición mediática. Vital en las dos finales contra Universitario de Deportes en ambas áreas. Primero para anotar en la ida, y luego para forzar el autogol de Alfageme en la vuelta. Además, por si fuera necesario, se tiró de cabeza cuando Succar se alistaba para anotar en su arco. En este plantel campeón, solo Herrera jugó más que él. Con 22 años ya no debemos encasillarlo entre los juveniles a un defensor que juega con temple de experimentado.

Sporting Cristal 1-1 Universitario: gol de Gianfranco Chávez. (Video: Gol Perú)

Omar Merlo

33 años, 30 partidos, 2 goles

Es de los extranjeros que el club rimense suele atinar en su contratación. En tres años ha salidos dos veces campeón (2018, 2020), y en el 2019 llegó a semifinales. Se acopló al mediano rigor del fútbol peruano en un plantel que necesitaba de su experiencia en la primera línea de juego. No es Asteggiano o Garay, pero ha respondido con clase las veces que fue requerido. Es el primer toque en la salida por tierra y el cabezazo seguro cuando el juego está en el aire.

Nilson Loyola

26 años, 25 partidos, 1 gol, 1 asistencia

Tenía que volver a casa para recuperar su nivel. Formado en el club, partió hacia Melgar de Arequipa para buscar el debut y el salto a la selección. Su carrera iba en ascenso hasta que se topó con Goiás de Brasil en su camino y todo lo labrado se desvaneció. Dejó de ser llamado por Gareca y apenas jugaba un partido en el fútbol brasileño hasta que Cristal, su primer hogar, le tiró un salvavidas. Se recuperó el último semestre del 2019, y este 2020 protagonizó una dupla veloz con Washington Corozo en la banda izquierda. Una recuperación a tiempo para estar siempre disponible siempre en la Blanquirroja.

Horacio Calcaterra

31 años, 28 partidos, 3 goles

Su cuarto título en Sporting Cristal lo encuentra en la mejor etapa de su madurez futbolística. Consolidado en el Rímac, además, nacionalizado y llamado a la selección por Ricardo Gareca en las Eliminatorias. En esa volante celeste donde este año ya no estuvo Lobatón y en algún momento dejará de estar Cazulo, Calcaterra está llamado a ser el caudillo. Es un capitán sin cinta que a veces abusa de la vehemencia en las jugadas divididas, pero que supo recalcular sus condiciones técnicas para retroceder y acomodarse en el mediocampo.

Jorge Cazulo

38 años, 27 partidos, 4 goles

Por lo que juega y representa, merece un libro. O una estatua al lado de Gallardo en la puerta de la Florida. Como Balerio, la Pepa, Garay, Julinho o Bonnet, Jorge Cazulo ha superado la posición de jugador para pelear un puesto en la historia de Sporting Cristal. No es necesario llamarlo ídolo cuando su ejemplo es la columna vertebral de los planteles que ganaron los cinco títulos en esta década. Cada vez que la prensa lo ha acercado al retiro, el ‘Piqui’ ha sabido dar respuestas en el campo. A los 38 años, anotó en una final y dejó la puerta abierta para seguir jugando. El adiós ya llegará, y en ese momento el club ganará otra cabeza para seguir construyendo desde las oficinas.

Universitario 0-2 Sporting Cristal: gol de Jorge Cazulo. (Video: Gol Perú)

Martín Távara

21 años, 28 partidos, 2 goles, 3 asistencias

Es el equilibrio en la volante que cuenta con dos generales como Calcaterra y Cazulo. En su papel de soldado, Martín Távara ha sabido tragar polvo y levantarse del barro para encaminarse en solo un año. Con pasado en selecciones menores de Perú, su llamado al Preolímpico Sub 23 estaba sustentando en la calidad de su pierna izquierda. ¿Que pasó? Cometió una indisciplina y fue sacado. Hoy esa herida ya cerró en la Videna y Gareca lo tiene en el bolo para la convocatoria de marzo. Tiene un toque fino y una patada precisa para los pases largos. Mosquera, conocedor de sus condiciones, lo atrajo la zona de mayor influencia en el juego para quitar, elaborar y definir los partidos.

Washington Corozo

22 años, 28 partidos, 8 goles, 14 asistencias

Es una sorpresa que en el fútbol peruano, tan acostumbrado a mirar a Argentina, Uruguay y Colombia, un ecuatoriano se robe los flashes. Tan inusual por su edad, cumplió 22 años en julio pasado, como su por proyección de juego. Venía con el cartel de campeón de la Copa Sudamericana y acá en el Perú ha sido la más grata revelación. Ha influido en 22 goles (8 tantos, 14 asistencias) de Cristal y con tres años más de contrato podrá ser aprovechado en la próxima Copa Libertadores o en una venta millonaria al fútbol europeo. Punto a favor para la capacidad de gestión de los nuevos dueños de Cristal y esta contratación que abrió el mercado hacia la cantera ecuatoriana.

Christopher Olivares

21 años, 27 partidos, 8 goles, 3 asistencias

Cuando eres el hijo de un jugador con pasado en selecciones mayores, no solo te piden que ser futbolista. Te exigen ser Van Basten, en su caso. Y Olivares, de 21 años, ya manoseado por su apellido y una salida rápida al extranjero (Vitória Guimaraes) le pidieron ser el futuro centrodelantero de la selección peruana cuando él recién estaba descubriendo cuál debe ser su posición ideal en el campo. Se tuvo que encontrar con un entrenador como Roberto Mosquera para susurrarle que sus condiciones están intactas y que como extremo derecho era igual y tan importante en el ataque cervecero. Ahí lo vimos todos, cubriendo la salida de los laterales y asistiendo, y si era justo: anotando.

Emanuel Herrera

33 años, 32 partidos, 20 goles, 9 asistencias

Nadie jugó más partidos (32), nadie anotó más goles (20) y nadie sumó más minutos (2.767) en el Sporting Cristal 2020. El hombre del récord de 40 goles en el 2018, alcanzó la mitad esta temporada y fue igual de clave en la delantera celeste. Se entienden sus lágrimas tras el pitazo final en la final contra Universitario. El 2019 estuvo gran parte de la campaña curándose una grave lesión, y este año regresó para demostrar su vigencia. Con delanteros como él, los equipos pelean campeonatos todos los años.

Federico Alonso es amonestado por golpe a Emanuel Herrera. (Fuente: GOLPERU)

Roberto Mosquera

64 años, tres títulos nacionales, bicampeón con Sporting Cristal (2012, 2020)

Si la década es de Cristal, también lo es de Roberto Mosquera. El técnico más ganador de los últimos años llegó a su tercer título nacional (2012, 2019 con Binacional, y 2020). Acusado de romántico y señalado por su verbo, Mosquera ya no necesita explicarle a nadie su estilo, sus condiciones, sus formas. Es el entrenador peruano que sabiendo cuánto quema el infierno, hoy se abraza a la gloria de una nueva corona. En el Rímac, Chiclayo, Cochabamba, Santa Cruz o Juliaca, el estratega ha sabido sembrar y cosechar en el fútbol, y sobre todo, dejar escuela.

Celebración de Sporting Cristal con la Copa de la Liga 1 | Video: Gol Perú

Christofer Gonzales

28 años, 19 partidos, 5 goles, 3 asistencias

Es el titular natural en el once campeón de Cristal, pero una lesión lo sacó de entre los titulares en las finales contra Universitario. No es poco que sea el único jugador que Ricardo Gareca toma en serio para sus alineaciones en las Eliminatorias a Qatar 2022. La importancia de ‘Canchita’ en el equipo campeón pasa por su versatilidad en el campo. Es extremo, mediapunta, segundo delantero o interior izquierdo. En todos los puestos sabe responder con calidad.

Kevin Sandoval

23 años, 26 partidos, 4 goles, 1 asistencia

Una de las principales alternativas de recambio en el plantel cervecero. De los 26 partidos que jugó, 14 fueron desde el arranque. Su presencia confirma el promedio de edad en Sporting Cristal, combina juventud y experiencia tanto en sus titulares como suplentes.

Jhon Marchán

22 años, 20 partidos, 3 goles

El venezolano también es una apuesta de la nueva directiva de Cristal. En menor medida, supo responder cuando fue solicitado. Aún tiene contrato con el club y se espera más de él en la próxima campaña.

Percy Liza

20 años, 9 partidos, 2 goles, 1 asistencia

Mosquera pide atención con este jugador. De porte y talla, y con formación bajopontina, Liza es uno de los canteranos con mejor proyección en el plantel. Sus condiciones se pudieron notar en su ingreso en el partido contra Universitario en la fase 2. En apenas segundos en el campo, participó en la jugadas que el mismo sentenció como el 2-2 final contra los cremas.

