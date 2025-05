La última presentación de Sporting Cristal fue en silencio. La agónica victoria sobre Juan Pablo II College (3-2) se tuvo que desarrollar a puertas cerradas. Las gradas estuvieron vacías y los únicos gritos que se pudieron escuchar fueron los gritos de los jugadores y comando técnico, además del eco del claxon de los cientos de coasters y buses que transitan en el frontis del estadio Alberto Gallardo. La sanción disciplinaria y económica contra el club rimense, de parte de la Liga 1, surgió en la octava fecha del Apertura, cuando un hincha celeste, desde las gradas de la tribuna de Occidente, realizó expresiones racistas a un miembro del staff de Cusco FC.

Deporte Total pudo conocer que los rimenses ya identificaron a la persona involucrada en los actos de discriminación. Después de la victoria sobre los ‘Guerreros Dorados’ (1-0), el pasado 13 de abril, el conjunto bajopontino realizó una denuncia por los actos racistas pese a que todavía no tenían conocimiento del presunto responsable. Durante este período, la Fiscalía de la Nación venía investigando el caso, pero en las últimas horas, el equipo de seguridad de Sporting Cristal pudo reconocer al supuesto culpable y proporcionó las pruebas a las autoridades.

Los jugadores de Sporting Cristal en un conato de bronca con los de Cusco FC. (Foto: GEC)

Ahora el siguiente paso es abrir el proceso penal contra la persona, pues de acuerdo con la legislación peruana, exactamente en el artículo 323 del Código Penal, sanciona la discriminación racial, con penas de cárcel y otras medidas. La decisión de Cristal ha sido severa, pues los actos racistas se han visto a menudo en estos últimos años en el fútbol peruano, pero la reacción de los clubes no ha sido drástica como la de los celestes, que no solo han aportado información valiosa a la fiscalía, sino también han emitido un duro castigo contra el investigado.

Sporting Cristal tenía como objetivo sancionar de por vida a la persona involucrada impidiendo su ingreso al estadio Alberto Gallardo o al Nacional. Sin embargo, solo han podido prohibir su ingreso por los próximos dos años, pues están sujetos al reglamento disciplinario de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), la cual da a conocer este tiempo de sanción con el sujeto declarado culpable de actos racistas.

Los celestes han recibido una sanción de dos partidos a puertas cerradas. (FOTO: Liga 1 MAX).

Un miembro de la institución del Rímac le aseguró a Deporte Total que si fuera por el club, la persona sería “vetada de por vida, pero nos confirmaron [desde la federación] que eso no se puede”. No obstante, más allá de que el pedido o el objetivo de Sporting Cristal no se haya cumplido, la sanción de dos años es un gran paso en busca de erradicar los actos racistas y de violencia que se han visto en los últimos años en el fútbol peruano.

Apelación y mayor seguridad

Sporting Cristal ha cumplido una de las dos fechas que le tocaba jugar a puertas cerradas después de los actos racistas en la octava fecha del Apertura contra Cusco FC. Los celestes ya jugaron sin público ante Juan Pablo II College y debería cumplir su sanción en la decimotercera jornada ante ADT, el próximo sábado 17 de mayo. Sin embargo, Deporte Total pudo conocer que el club rimense ha apelado a la sanción en busca de que esa jornada, contra los tarmeños, vuelva a contar con el apoyo de sus hinchas en el estadio Alberto Gallardo.

Por ahora, la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) no ha respondido a la apelación de los celestes. En las oficinas de La Florida esperan con cautela la respuesta de la CD-FPF. Asimismo, este fin de semana el club rimense juega en condición de visitante, contra Ayacucho FC por la decimosegunda fecha del Apertura.

Por otro lado, Sporting Cristal busca seguir a la vanguardia en cuanto al tema de seguridad cuando juega de local. Este miércoles 7, en la cuarta fecha del grupo G de la Copa Libertadores, cuando reciba a Bolívar de La Paz, se colocarán cámaras de videovigilancia con identificación facial en varios puntos nuevos y estratégicos en el estadio Nacional. Asimismo, el club prepara una campaña de concientización para erradicar los actos racistas en el fútbol.

****

Gana increíbles premios con la Suscripción del Hincha. ¡Apoya a tu equipo favorito y vive la pasión de la Copa como nunca antes! Da click AQUÍ