La lejanía no fue un impedimento para que Succar se convirtiera en un un hincha acérrimo de los celestes. En los noventa, el internet no era un medio masivo para estar actualizado con lo que sucede en otra parte del mundo, sobre todo en el Perú, pero Tony se las ingeniaba para estar al tanto de lo que sucedía con los celestes. Su primo Bruno Nakasone, un fanático 100% de los rimenses, le inyectó ese amor desde muy pequeño, cuando aún vivía en Chosica. Así nació ese amor.

Tony Succar dedica emotivo mensaje a Mimy Succar tras doble triunfo en los Grammy 2025. (Foto: Instagram)

“Yo era más apasionado por el fútbol que por la música. Para mí el fútbol era lo número uno. Me fui muy pequeño del Perú, pero desde que tengo uso de razón yo ya tenía una camiseta de fútbol, del Sporting Cristal. Eso es gracias a mi primo Bruno Nakasone, él me inyectó ese amor por la celeste. Al estar en Miami [en los noventa], era muy complicado seguir de cerca el torneo peruano, pero cada vez que me comunicaba con mi primo, con mi familia o cuando estaba en Lima, aprovechaba para estar más cerca del club”, indica Succar.

El reciente ganador del primer Grammy en la historia del Perú junto a su madre, Mimy Succar, a mejor álbum de música tropical, reforzó su amor por el club del Rímac debido a esa era dorada de los noventa, donde los celestes ganaban, goleaba y gustaban. El haber sido el primer tricampeón del fútbol profesional peruano, el haber logrado el subcampeonato de la Copa Libertadores, el poseer una serie de talentosos jugadores de aquella época fortaleció su amor por el club, pese a estar a miles de kilómetros.

“Ese subcampeonato de América es el recuerdo más loco que tengo. Mi primo me llamó para contarme todo lo sucedido. Mi jugador favorito es el ‘Chorri’ Palacios. Era un jugador muy elegante. Me gustaba mucho su juego y el gol que más recuerdo es el de Julinho. En esas dos semanas al año que venía al Perú siempre tenía que ver con mis primos al Sporting Cristal. En las visitas al Perú siempre había un lugar para Cristal, como también jugar Winning Eleven [conocido videojuego de PlayStation] con el club junto a mi primo. Siempre hubo ese vínculo”, declara Succar.

Tony Succar, junto a su mamá Mimy y su hermano Kenyi, estuvieron en el empate a cero con Universitario de Deportes, en el Torneo Clausura del 2023. Los tres hicieron un show musical en el entretiempo.

En una entrevista con la Vieja Guardia, fundadores del Extremo Celeste, en febrero del 2021, el exitoso músico contó que toda su familia tiene un vínculo con Sporting Cristal, sobre todo de parte de su mamá, Mimy Succar, que radica en Chosica. Su hermano menor, Kenyi Succar, también músico, es otro aficionado celeste. “Mi delantero favorito de Sporting Cristal fue Flavio Maestri. Era un delantero que he visto de pequeño y que lo he seguido”, sostuvo el año pasado a Movistar Deportes.

Tony Succar hizo resonar su nombre en la música mundial con el álbum United, donde hizo arreglos a las canciones de Michael Jackson. Los éxitos del ‘Rey del Pop’ en versión salsa llevaron a Succar a la cúspide de la industria desde el 2015. No obstante, más allá de su talento, también sorprendió a más de un peruano por confesar su amor por Sporting Cristal. “Yo sería muy feliz por pisar un día la cancha de Sporting Cristal. Tocar el balón. Estar cerca al equipo, eso sería increíble”, contó también el 2021 y años después, cumplió su sueño, el de compartir con el club de sus amores.

Tony Succar, junto a su mamá Mimy y su hermano Kenyi, estuvieron en el empate a cero con Universitario de Deportes, en el Torneo Clausura del 2023. Los tres hicieron un show musical en el entretiempo y pusieron a gozar a los hinchas celestes, que lo recibieron con aplausos y gritos, con orgullo porque un celeste de corazón ya triunfaba en ese entonces en el mundo musical. Antes de ello, en el arranque de la temporada 2021, recibió el polo oficial del club con la firma de todos los jugadores campeones del 2020, curiosamente, la última estrella de los bajopontinos.

“El club también me ha contactado, me ha regalado camisetas. Estoy feliz de ser parte de esta gran familia, con orgullo siempre lo voy a representar. No tengo mucho tiempo de estar al tanto, últimamente no puedo estar siguiendo de cerca al club porque el tiempo me gana. No es fácil esta carrera de la música, pero la pasión por el fútbol siempre va a estar, la pasión por el Sporting Cristal siempre va a estar presente. Sporting Cristal es una gran comunidad, de personas muy respetuosas, que son muy apasionadas por el club, por alentar. Es un honor para mí ser parte de todo eso y sé que vamos a seguir creciendo, siempre unidos”, manifiesta.

Succar ha cumplido un sueño al regalarle al Perú su primer Grammy, pero tiene una tarea pendiente: una canción para su amado Sporting Cristal. “Yo quiero que mi primo me ayude a escribir una letra para el club. Una canción bien alegre. Eso está en mente”, declaró en RPP. De seguro, que el club ya está detrás de ello, sobre todo porque este 13 de diciembre del 2025 la institución del Rímac cumplirá 70 años y tanto Tony, como todos los hinchas celestes, esperan que este aniversario se celebre con salsa y con el título nacional, con la estrella 21.

