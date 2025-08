Tres gritos de gol ahogados y una muñeca luxada con un estadio en contra: Araujo, el “aliancista de corazón” que prefirió Cristal y fue la pesadilla en Matute

Escucha la noticia 1.0x 00:00 00:00 × 🎧 Escucha esta noticia para estar siempre

Las estadísticas del partido informarán que bloqueó tres disparos, pero no dimensionarán lo crucial que fueron para que Sporting Cristal, su nuevo club, no reciba goles ante Alianza Lima, el equipo de sus amores según confesión propia, en Matute, el estadio que a fines de 2017 lo vio dar la vuelta olímpica y este último martes no paró de pifiarlo. Es Miguel Araujo, el “aliancista de corazón” que rechazó la oferta íntima en este mercado de pases, prefirió ir al Rímac -su agencia de representación, Agref, es la misma que la del presidente de la institución celeste- y se convirtió en una pesadilla para los blanquiazules en el empate 0-0 por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.