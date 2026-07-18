Sporting Cristal inició el viernes su camino en el Torneo Clausura al mando del director técnico que le dio su último título profesioanl. De un caballero que no solo conoce a la perfección la historia de los celestes, sino que es parte de ese enriquecido libro de más de 70 años de vida institucional. Roberto Mosquera, el moreno sanisidrino que se adentró a La Florida a los 10 años para estampar su elegante estilo en el Rímac, campeón como futbolista y entrenador celeste, dio su primer paso hacia el cambio de ruta deportiva que necesita su amado club.

Pero más allá del triunfo sobre Deportivo Garcilaso (1-0), de las lecciones que brindan para un próximo desafío, ya de carácter internacional, queda claro que el equipo de Mosquera no ha terminado de conformarse. La imprevista venta de Gustavo Cazonatti al Mirassol FC del Brasileirao ha obligado a la directiva bajopontina a no efectuar cuatro refuerzos, sino cinco. La operación de Cazonatti invita al área deportiva a salir al mercado por un jugador de sus mismas características y de acuerdo a lo que se conversa en La Florida, este será un futbolita nacional.

En las últimas horas se han dado nombres propios de los candidatos a reemplazar a Cazonatti, de quien los celestes poseen un 10% de una futura venta. Wilder Cartagena es uno de ellos y se sabe que su CV está dentro del área de scouting de los rimenses, y no de ahora o de hace semanas, sino de ya desde hace un buen tiempo. Como se sabe, este departamento de captación no solo trabaja pensando en una temporada, sino para coyunturas como la de ahora con la salida del mediocampista brasileño.

No obstante, más allá del seguimiento, al menos desde el área de scouting, el nombre que ha sorprendido es el de Pedro Aquino. El volante de 31 años se acaba de desligar de Santos Laguna de México y pese a que el último año ha militado en Alianza Lima —con más minutos en el Clausura 2025 que en el Apertura 2026—, en el Rímac lo tienen en consideración y no es descabellado que pueda ser la última incorporación de este mercado de pases, el cual culmina el 11 de agosto. De igual forma, además de estos dos mundialistas en Rusia 2018.

Las próximas horas y días son cruciales para el desarrollo para el cierre de esta quinta operación, pues la cuarta transferencia ya está efectuada y en cualquier momento se oficializa el fichaje de Anderson Villacorta, defensor central norteño de 20 años que ha venido desempeñándose en Mineros de Zacatecas de la Liga Expansión de México (Liga 2) y quien fue el capitán de la última selección peruana Sub 20. Villacorta, quien dejó la César Vallejo en el 2023, llega por un año a préstamo y con opción de compra.

A pensar en Bragantino

El arranque del Clausura de Sporting Cristal fue con una victoria por 1-0, un marcador que no refleja la total superioridad del elenco celeste en el estadio Alberto Gallardo. Roberto Mosquera tendrá que empezar a trabajar no solo en la eficacia de sus atacantes, sino también en la ansiedad, pues desde el primer minuto de juego, se observó a los atacantes carganda una pesada mochila emocional al momento de pararse frente al arco. Ello también tiene una respuesta, el de sumar de a tres en todos los partidos posibles del Clausura, pues en el Apertura, la ‘SC’ culminó a tres puntos del antepenúltimo y a seis del último. Es decir, en el límite del descenso.

Ahora, lo hecho ante Garcilaso ya es parte del informe que tiene el comando técnico de Mosquera y ahora el objetivo está puesto sobre Bragantino, el rival de este miércoles por la ida de los Playoffs de la Copa Sudamericana. El Estadio Nacional será el escenario donde los rimenses intentarán lograr una ventaja para soñar con acceder a los octavos de final de este certamen internacional, al que llegaron tras finalizar terceros en su grupo de la Copa Libertadores 2026, la cual jugaron desde la fase preliminar (Fase 2).

Para este enfrentamiento, Cristal necesitará que su puntería esté fina y ayer, Michael Hoyos dejó buenas sensaciones en los minutos que estuvo en el campo. El delantero argentino apunta a ganarse un lugar en el once bajopontino, más allá de que por ahora Hernán Barcos apunta a ser el hombre que comande la ofensiva celeste en el primer enfrentamiento ante el cuadro brasileño. Eso sí, no se descarta que en algún momento el técnico pueda poner a ambos en el ataque y eso tiene mucha mayor probabilidad de suceder en una llave de eliminación directa con Bragantino.

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