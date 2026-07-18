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Resumen

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Por Carlos Lázaro

Sporting Cristal inició el viernes su camino en el Torneo Clausura al mando del director técnico que le dio su último título profesioanl. De un caballero que no solo conoce a la perfección la historia de los celestes, sino que es parte de ese enriquecido libro de más de 70 años de vida institucional. Roberto Mosquera, el moreno sanisidrino que se adentró a La Florida a los 10 años para estampar su elegante estilo en el Rímac, campeón como futbolista y entrenador celeste, dio su primer paso hacia el cambio de ruta deportiva que necesita su amado club.

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