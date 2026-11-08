Resumen

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ADT y Cristal empataron 1-1 en el estadio Unión de Tarma | Foto: Adrián Zorilla/@photo.gec
ADT y Cristal empataron 1-1 en el estadio Unión de Tarma | Foto: Adrián Zorilla/@photo.gec
Por Marco Quilca León

Sporting Cristal tenía el Clausura al alcance de la mano. Llegó a Tarma como líder, encontró en Hernán Barcos el gol que necesitaba y parecía tener controlado un partido que podía acercarlo al campeonato. Pero el fútbol, a veces, encuentra la manera más cruel de cambiar una historia. A los 94 minutos, una falta innecesaria terminó en el empate de ADT y convirtió una tarde que prometía ser celeste en una pesadilla. El 1-1 no solo significó dejar escapar dos puntos: también obligó al equipo de Roberto Mosquera a encomendarse a otros resultados para seguir soñando con el título.

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