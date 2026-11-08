Sporting Cristal tenía el Clausura al alcance de la mano. Llegó a Tarma como líder, encontró en Hernán Barcos el gol que necesitaba y parecía tener controlado un partido que podía acercarlo al campeonato. Pero el fútbol, a veces, encuentra la manera más cruel de cambiar una historia. A los 94 minutos, una falta innecesaria terminó en el empate de ADT y convirtió una tarde que prometía ser celeste en una pesadilla. El 1-1 no solo significó dejar escapar dos puntos: también obligó al equipo de Roberto Mosquera a encomendarse a otros resultados para seguir soñando con el título.

El cuadro rimense llegó a la fecha 16 como líder del Torneo Clausura, con 31 unidades, las mismas que Universitario y Sport Huancayo, pero con una mejor diferencia de goles. Dependía de sí mismo. Ganar en Tarma significaba dar un paso enorme hacia la consagración. Y durante buena parte del encuentro hizo lo necesario para conseguirlo.

🔴EN 1 MINUTO: NO TE PIERDAS EL EMPATE DE ADT Y SPORTING CRISTAL El equipo local empató en los minutos finales con el gol de Horacio Benincasa. Este resultado lo deja a Cristal con un pie afuera de la lucha por el Clausura. 📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 📷 https://t.co/HL5jT20MBq #L1MAX #TorneoClausuraXL1MAX #Betano — L1MAX (@L1MAX_) November 7, 2026

A los 47 minutos, justo antes del descanso, apareció el inacabable Hernán Barcos. Un cabezazo letal del delantero argentino puso el 1-0 y alimentó la sensación de que Cristal podía salir airoso de una de las plazas más complicadas del campeonato. Sin embargo, el fútbol no entiende de merecimientos ni de planes trazados. En los últimos minutos, una falta innecesaria cerca del área terminó convirtiéndose en una sentencia. Benincasa encontró el empate y dejó a los celestes con las manos vacías en una noche que parecía tener otro desenlace.

“Hicimos un partido para ganarlo y en el último minuto hacemos una falta donde no había peligro y, bueno, nos ajusticiaron”, reconoció Mosquera en conferencia de prensa. Su explicación resume el desconcierto de un equipo que tuvo el resultado a favor, pero no supo protegerlo. Una desconcentración casi infantil terminó castigando una campaña que todavía podía depender exclusivamente de sus propios méritos.

“HICIMOS UN PARTIDO PARA GANARLO Y EN EL ÚLTIMO MINJTO HICIMOS UN FOUL DONDE NO HABÍA PELIGRO” 📺 Conferencia de prensa de Roberto Mosquera, DT de Sporting Cristal, en nuestro canal de YouTube: https://t.co/hG7EJKDHXh https://t.co/A3qCduylGC — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) November 7, 2026

La deuda que pesa en la altura

Pero lo de Tarma no es un accidente aislado. Hay una estadística que explica parte de los problemas de Sporting Cristal durante esta Liga 1: apenas ganó uno de sus diez partidos disputados en ciudades de altura. El balance es preocupante: siete derrotas y dos empates. Una victoria en diez presentaciones es demasiado poco para un equipo que pretende levantar el título nacional.

La dificultad para competir lejos de Lima vuelve a pasarle factura a los celestes. Y esta vez el costo puede ser definitivo. El empate ante ADT expuso nuevamente una fragilidad que no se resuelve únicamente con una pelota parada o una falta evitable. Es una deuda futbolística que el equipo arrastra durante toda la temporada.

El análisis de Salvador Cerna, especialista táctico que utiliza la plataforma Wyscout, también retrata la complejidad del panorama. A través de cien mil simulaciones realizadas tras el encuentro en Tarma, Cristal salió campeón en el 37% de los escenarios analizados. El margen de error se ha reducido considerablemente.

SPORTING CRISTAL ha ganado solo 1 de sus 10 duelos en ciudades de altura en esta Liga 1 2026. Sumó 7 derrotas y 2 empates. ➖ 1-1: ADT ❌ 3-1: Cusco FC ✅ 0-1: UTC ❌ 2-1: FBC Melgar ❌ 3-2: Cienciano ❌ 3-1: FC Cajamarca ❌ 1-0: Comerciantes Unidos ❌ 3-2: Los Chankas ❌ 2-1: Sport Huancayo ➖ 1-1: Deportivo Garcilaso — Son Datos No Opiniones (Jesús Chirinos) (@sondatos_noop) November 7, 2026

¿Qué debe pasar para que Cristal gane el Clausura?

Con 32 puntos, Sporting Cristal todavía podía cerrar la jornada como líder, aunque ya no tiene garantizado su destino. Universitario recibirá a CD Moquegua este domingo, a las 8:30 p.m., en el Monumental. Los celestes necesitan que los cremas no ganen. Es el primer requisito y, probablemente, el más difícil de todos.

Después, para que el equipo de Mosquera tenga una última oportunidad, Universitario y Sport Huancayo deberán empatar en la jornada final, cuando se enfrenten en el estadio IPD de Huancayo. En paralelo, Cristal tendrá que hacer su tarea y vencer a Cienciano en casa.

Solo así los rimenses podrían alcanzar la posibilidad de disputar una semifinal ante Universitario para definir quién enfrentará a Alianza Lima en la final de la Liga 1 2026.

Cristal tenía el campeonato en sus manos y lo dejó escapar en el último minuto. Ahora necesita mirar de reojo a sus rivales, esperar un tropiezo ajeno y ganar su propio partido. Barcos puso la cabeza para acercarlo al título, pero una falta a los 94 minutos cambió toda la historia. En Tarma no perdió solamente dos puntos: también perdió el derecho a decidir su destino.

********

SOBRE EL AUTOR