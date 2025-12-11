Un Cazonatti que conquistó a un Nacional pintado de celeste y el ‘café cargado’ de Autuori pensando en la altura de Cusco: lo que no se vio del 1-0 de Cristal

Sporting Cristal despierta hoy con ventaja en su lucha por ingresar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Los celestes vencieron anoche a Cusco FC por la ida de los playoffs en un Estadio Nacional que se vistió de celeste y viajarán a la ciudad con una ventaja, pero con la misma humildad y entrega en cada jugada en los tres partidos que ha mostrado en estas decisivas llaves.

Todos los reflectores en el coloso de José Díaz se lo llevó Gustavo Cazonatti. El brasileño volvió a ser titular después de casi diez meses. La actuación del mediocampista de 29 años en la media hora contra Alanza Lima fue contundente. Fue el corazón rímense y otra vez. Ahora en el Nacional, metió, mordió y levantó al hincha rímense. Premio de ello, desde las gradas recibió una ovación cuando fue sustituido a los 62’ de jugó. Pero eso no es todo, pues asistió de forma sutil a Santiago González para abrir el marcador (15’).

González también fue uno de los jugadores que más sobresalió. Con un ida y vuelta, sobre todo en el primer tiempo, donde los bajopontinos merecieron anotar, al menos, un par de goles más. El ‘Santi’ tuvo hasta dos claras ocasiones y hasta casi le sale un olímpico que se estrelló en el travesaño.

Autuori ya se despertaba en el primer tiempo porque el control de los rimenses era absoluto. Sin embargo, no se reflejaba en el marcador y en el complemento el nivel de los del Rímac decayó. Manos al bolsillo y rostro de amargura. Así se mostraba en la zona técnica el entrenador dos veces campeón de la Copa Libertadores y una vez el Mundial de Clubes.

La molestia del exentrenador de la selección peruana se evidenció en la última parte del encuentro porque ni los cambios (Fernando Pacheco, Jesús Pretell, Cristian Benavente y Diego Otoya) pudieron mostrar la versión del primer tiempo de Sporting Cristal, con intensidad, aunque Pacheco erró una gol bajo el arco. No obstante, el argentino Juan Tévez tuvo una clarita en el epílogo. Su remate rasante se fue rosando el palo derecha de Diego Enríquez , quien no tuvo trabajo. Ese disparo pudo cambiar la historia de la llave, pero los celestes afrontarán la vuelva con una mínima supremacía.

Santi González puso el 1-0 para Cristal. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Ya en el vestuario, Autuori tomó la palabra. Se desconoce por completo lo dicho por el brasileño, pero volvió a ser un mensaje cargado, pero también motivador, por la entrega del equipo durante los 90 minutos en el Nacional. Sporting Cristal ahora jugará con el corazón en la mano en Cusco, este domingo, pues esos 3 millones de dólares en premio son vitales para el armado del plantel 2026 donde no hay margen de error, pues ya serán seis años sin campeonar.

En el epílogo, el entrenador Autuori no terminó por presentarse a la conferencia de prensa. ¿Por qué? Al parecer Rondelli se excedió en el tiempo, compareció ante los medios más de 30 minutos, razón por la que el técnico de Cristal desistió de participar luego.