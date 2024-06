Pero cuál es el perfil del estratega que urge en tienda celeste para llevarse el Clausura y seguir en pie de lucha hacia la estrella 21. En las últimas horas se han hablado de diversos de nombres que podrían sentarse en el banquillo bajopontino; no obstante, Joel Raffo adelantó que, tras analizar el primer semestre del equipo, comprendieron que al equipo le faltó un timonel con “identidad ganadora”, pues en los encuentros claves no hubo reacción. Y para ser directos hablamos de la dura derrota en El Alto ante Always Ready, un 6-1 que sentenció la eliminación de la ‘SC’ en la Fase 2 de la Copa Libertadores (ganó 3-1 la vuelta). A esto se suman las caídas en el plano local en casa frente a Melgar (1-0), de visita con la César Vallejo (2-1) y también a domicilio contra Universitario (4-1). La interna consideró más dolorosa esta última caída al ser el rival directo en busca del Apertura y por la cantidad de goles recibidos, decisiva en el desenlace del primer certamen de la temporada 2024 de la Liga 1.

Ahora, qué entendemos por “identidad ganadora”, a qué se refiere Raffo con esa peculiar frase. Bajo esa premisa, en un análisis raudo, entendemos que ello no solo careció Sporting Cristal en este Torneo Apertura, sino también en las temporadas 2021, 2022 y 2023. En las dos primeras mencionadas, bajo el cargo de Roberto Mosquera, cuando se logró un subcampeonato y un tercer lugar del acumulado. Eso sí, en el caso del profesor Mosquera también se podría hablar de un desgaste natural, pues fue él quien le dio el último título nacional a los bajopontinos (2020) y con el que se profesó la “religión del toque”, una frase con la que se engloba el juego vistoso al que está acostumbrado el equipo bajopontino a lo largo de su historia. Y en cuanto a la pasada campaña, al mando del brasileño Tiago Nunes, que aterrizó en el Rímac con un gran cartel internacional (campeón de la Copa Sudamericana con Athletico Paranaense, además de dirigir a equipos importantes del Brasileirao como Corinthians y Gremio), solo se repitió una tercera posición en la tabla acumulada. Sin embargo, para conocer más a detalle de las características del entrenador que urge llegar a La Florida conversamos con tres especialistas, conocedores del universo celeste, que intentan explicar lo que realmente necesita el club para volver a ser la “fuerza ganadora, siempre campeones, siempre primeros”.

Las últimas tres temporadas de Sporting Cristal

TEMPORADA ENTRENADOR PG PE PP PTS APERTURA CLAUSURA POSICIÓN FINAL 2021* Roberto Mosquera 18 4 4 58 1° 2° 2° 2022 Roberto Mosquera 23 10 3 79 3° 2° 3° 2023 Tiago Nunes 19 14 3 71 2° 4° 3°

*En la temporada 2021 el campeonato nacional tuvo un recorte en cuanto a partidos debido a las restricciones sanitarias por el COVID-19. La Fase 1 (Apertura) se dividió en dos liguillas y los equipos jugaron en cada una de ellas 9 fechas (los primeros lugares se enfrentaron en una final y así se proclamó un ganador). En la Fase 2 (Clausura) se jugó 17 jornadas de todos contra todos en el que el líder de la tabla fue el ganador.

El último lunes de Argentina trascendió que Ramón Díaz era una de las opciones para llegar al fútbol peruano para ponerse el buzo de Sporting Cristal. El entrenador viene de dirigir al Al Hilal de Arabia Saudita y al Vasco da Gama de Brasil.

🇵🇪 Luego de haber sido despedido en Vasco da Gama, Ramón Díaz es pretendido por distintos clubes por su extensa carrera como director técnico. Uno de los que lo quiere es Sporting Cristal, equipo en el cual Enderson Moreira dejó su cargo luego de perder el torneo Apertura de Perú… pic.twitter.com/wk69rqIZdZ — TyC Sports (@TyCSports) June 10, 2024

Voz autorizada

En los momentos más duros de un club, los referentes, las glorias e ídolos son los que salen al frente en busca de un cambio a favor del equipo de sus amores. Y es que así es el sentido de pertenencia, pues la institución es como su casa y a nadie le gusta que las cosas no estén en orden en el hogar. Así lo vive Ramón Mifflin, exjugador e ícono de Sporting Cristal. El ‘Cabezón’, cuatro veces campeón nacional con los rimenses, mundialista con la selección peruana en México 70, el amigo peruano de Pelé y compañero en Santos y New York Cosmos nos brinda su postura de lo que calzaría a la perfección para su querido Cristal.

“Sporting Cristal necesita una figura en el banquillo, un entrenador de recorrido. Hay buenos técnicos en Brasil, Argentina y Uruguay, pero más allá de la nacionalidad, el que venga debe tener experiencia. El entrenador que estuvo esta temporada (Enderson Moreira) no tenía recorrido y en el club, siempre se ha apostado por técnicos extranjeros con experiencia, desde los inicios con el señor Ricardo Bentín y la señora Esther Grande de Bentín. Puedo nombrar a Didi, Luis Tirado, Carlos Peucelle, entre otros. Entonces, tenemos que volver a esa esencia. Para mí, el plantel es muy bueno, pero no ha tenido un entrenador que pueda manejar mejor ese gran grupo. Por eso, el que llegue debe tener un nombre a nivel internacional, tiene que haber tenido un recorrido y así se va a respetar la historia del club. No puede venir un técnico sin recorrido sino se repetirá lo mismo de esta primera parte del año”, nos comenta.

Homenaje de Sporting Cristal a tres ídolos: Alfredo Quesada, Ramón Mifflin y Fernando Mellán. Foto: Jesœs Saucedo / @photo.gec / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO

Para Mifflin es importante el kilometraje del director técnico. Entiende que esa característica no solo va a sacar adelante la versión 2024 de Sporting Cristal, la cual es la principal tarea a desarrollar, sino también brindará una enseñanza para la división de menores de la institución, uno de los baluartes en el proyecto deportivo del club, donde más de la mitad del plantel profesional de jugadores son canteranos. Eso sí, el exseleccionado peruano no deja de lado el bendito manual de estilo, de las formas de juego del club, lo que en los últimos años se conoció como la “religión del toque” de la mano de Roberto Mosquera.

“Para mí, el perfil es de un entrenador trabajador, que viene a dejar un legado, una enseñanza a favor del club. No me interesa mucho lo paternalista, yo valoro más el trabajo serio, que tenga una mentalidad de buen juego, de un estilo que siempre se ha respetado y del que se ha acostumbrado a mostrar Sporting Cristal a lo largo de los años. No necesitamos un entrenador que sea un soldado, se requiere de un DT con historia para alcanzar los objetivos en este último tramo de la temporada. Los encargados del club, los directivos, no deben limitarse a escuchar empresarios, que suelen pensar más en el dinero que en lo que le conviene al equipo, u observar opciones por internet. Hay que buscar y conversar con los mejores. Traer un entrenador preparado, de gran capacidad, con mucha sapiencia para trabajar con un gran plantel, porque Sporting Cristal tiene buenos jugadores”, agrega el ídolo rimense.

Ramón Mifflin tuvo dos etapas en Sporting Cristal: 1968-1973 y 1979.

Finalmente, Ramón Mifflin también se refirió a las opciones nacionales, de exjugadores, que podrían asumir como director técnico de Sporting Cristal como es el caso de Jorge Cazulo, Julio César Uribe y Roberto Mosquera. Con el primero hay un lazo importante con la hinchada, pues fue el último capitán del equipo campeón de la ‘SC’, además de darle también como entrenador el campeonato de Torneo de Reservas del 2023. Sin embargo, dejó La Florida en busca de retos en un equipo profesional. En cuanto al ‘Diamante Negro’, otra de las glorias de la institución, hasta el momento no ha tenido la oportunidad de dirigir al equipo de sus amores y en las últimas horas se ha ofrecido y ha asegurado que tiene la capacidad para liderar al primer equipo. Finalmente, Mosquera es una cara conocida en el Rímac, el último artífice de un título nacional.

“Jorge Cazulo ha sido un caudillo en Sporting Cristal cuando estuvo como jugador. Fue un líder dentro y fuera del campo, pero no tiene recorrido como entrenador. Ha triunfado con la reserva del equipo, pero en Primera División no cuenta con experiencia. Creo que debe pagar derecho de piso y será a futuro una gran opción para el club porque conoce a detalle todo el universo de la institución. Es una apuesto para más adelante. Ahora, respecto a Uribe todavía no entiendo por qué no tiene la oportunidad de dirigir al equipo si es de la casa, si es formado en las canteras. Conoce todo lo que significa Sporting Cristal y tiene la sapiencia para ser el entrenador. Y en cuanto a Mosquera, qué más se puede decir de Roberto, si ya demostró cuando estuvo al mando que tiene las características necesarias para ser el timonel y también es de la casa. Hay opciones, la directiva tiene un abanico de candidatos y esperamos que no se vuelvan a equivocar por el bien de Cristal”, señala Mifflin.

No encuentran el rumbo

Si bien la crítica por las derrotas en este primer semestre del año ha sido directamente hacia Enderson Moreira, también existe un gran porcentaje de responsabilidad de parte de la directiva de Sporting Cristal, sobre todo de Joel Raffo, quien además de ser presidente, asumió la dirección deportiva tras la salida de Guido Bravo al cierre de la pasada temporada y se encargó de fichar a Moreira y conformar el plantel del 2024. En esa misma línea se encuentra Teddy Cardama, entrenador que se formó tanto como futbolista y entrenador en Sporting Cristal (debutó en 1985 con 19 años, pero se retiró a los 23 años tras una dura lesión en la rodilla y se inició como técnico de menores en tienda rimense de la mano del máximo ídolo del club: Alberto Gallardo).

“Yo iría un poquito más a profundidad en este tema. Yo me preguntaría, ¿cuál es el perfil de los que eligen al técnico? No aciertan una hace un buen tiempo. Han optado, por lo menos estos dos últimos años, por la escuela brasileña y entiendo que esta temporada traen a otro entrenador de este país pensando en la continuidad de lo que ellos tienen como idea de perfil de equipo más que de técnico. Tradicionalmente pocos brasileños han pasado por Cristal. Que yo recuerde, te soy sincero, Didi, un par en los noventa, que hoy no recuerdo sus nombres. Después vino Paulo Autuori, pero generalmente se ha optado más por los técnicos argentinos, por la escuela de este país. Así que cuando veo estas cosas, comprendo que están buscando una identidad. Una forma de manejar las cosas a partir de un modelo de juego y de trabajo. Ahora, si hacen un cambio sobre esa línea, si saltan de carril (DT de otra nacionalidad), quiere decir que los que eligieron están reconociendo su error. Imagino que van a cambiar por alguien que tenga maso menos esa línea que han venido trabajando, por la brasileña, por ese perfil de escuela. Y si hacen un movimiento drástico tendrán que decir públicamente que se equivocaron al elegir ese perfil del DT, de esta escuela de fútbol o de este sentir del juego”, nos dice.

Para Cardama, en Sporting Cristal hace falta directivos con mayor experiencia deportiva, no en lo institucional, sino en el tema netamente futbolístico. Existen vacios que al final afectan al primer equipo y que perjudican al momento de alcanzar los objetivos trazados para la temporada. Ese punto se ha podido reflejar más en esta primera parte de la campaña, que también podría haberse maquillado con la obtención del Apertura de haber marcado un gol más en Cajabamba ante Comerciantes Unidos (ganó por 1-0). Sin embargo, ello no te aseguraba sólidez de cara al Clausura.

“Hay gente con buenas intenciones, en el sentido de lo que hablan de lo que viene a ser la historia, de cómo se ha manejado el club, de lo que están haciendo. Pero esto no es nada nuevo, eso viene desde la época de Don Ricardo Bentín, de la señora ‘Cata’, que es hija. Es una tradición y una forma de cómo se ha manejado el club. Los nuevos dueños están continuando con esa tradición en base a lo que ha significado institucionalmente Sporting Cristal, con sus valores y sus principios. Asimismo, desde la parte deportiva sigue siendo un club fuerte, uno de los grandes del país, con buenos jugadores. Sin embargo, la directiva no tiene la cabeza bien clara de lo que quieren o lo que pretenden hacer por falta de manejo, falta de experiencia. No termino de leer qué quieren los directivos. Más allá de lo que ellos puedan plantear, de lo que pueda hablar, de conocimiento de fútbol, no tienen idea de lo que quieren. Y si cuentan con ello no saben cómo desarrollarlo. No están consiguiendo manejar correctamente una institución tan grande como Sporting Cristal, con un perfil deportivo, con un perfil de juego que ha caracterizado al club en el tiempo. Les falta kilometraje”, sostiene el entrenador.

Teddy Cardama ha dirigido equipos de Lima y provincia.

El exentrenador de Alianza Atlético, Sport Boys, Universitario, Cienciano, Juan Aurich, entre otros más, también responde a lo que buscará Joel Raffo en el nuevo entrenador de Sporting Cristal, que posea una “identidad ganadora”. Cardama entiende que esa frase es “subjetiva” y que es una declaración más populista que concreta en el fútbol.

“Que significa esa frase, que gané un partido, tres partidos, que haya ganado títulos. Es como cuando me dicen cuando equipo tiene un entrenador con llegada. No sé a qué se refieren. Como me comentaron lo del entrenador de la selección peruana, que apapacha a Christian Cueva. Un club de fútbol profesional no es una beneficencia, un círculo de amigos, es un equipo donde tu puesto está enmarcado dentro de lo que significa relaciones humanas y hay que saber administrar ello, a través del liderazgo. Ahora, todo esto se valora cuando el técnico gana, cuando pierde, olvídate. No sirve de nada. Entonces, si la directiva de Sporting Cristal elige un técnico con identidad ganadora, pero no suma victorias, de qué estamos hablando. No voy a referirme a los conocimientos ni a la capacidad, pero por lo menos los encargados de Cristal no tienen la determinación o la convicción de lo que realmente necesita el equipo de fútbol profesional”, finaliza Cardama.

Un entrenador experimentado

Si hay una crítica en la elección de Enderson Moreira para liderar la temporada 2024 era su falta de experiencia a nivel internacional. Y es que no había tenido mayor recorrido que en equipos de Brasil y con éxitos en su mayoría con equipos del ascenso, en la Serie B, donde consiguió cuatro ascensos. No fue como el caso de Tiago Nunes, que tenía encima un título de Copa Sudamericana con Athletico Paranaense y participaciones en torneos internacionales. Precisamente, estos detalles son los que destaca el periodista Rodrigo Morales de DirecTV y que al final le pasaron factura para dejar el club tras un primer semestre en el que no le dio nada a Sporting Cristal.

“Creo que Moreira es un entrenador que no había dado la talla para Cristal. Para mí el principal argumento para que Moreira no siga era que no había potenciado a ningún jugador. Y si tu comparas el rendimiento de los futbolistas de Cristal 2023 con los de 2024, a los que continuaban en el club, con lo que se puede hacer una comparación de rendimiento, el nivel era menor. Y lo que sí me queda claro también es que la decisión no la tomó luego del partido en Cajabamba. Eso me queda claro porque no habría sido congruente, que sí habría entrado ese remate de Ian Wisdom que saca el central de la línea, ahí si se quedaba Moreira. Entiendo que el análisis ha sido en un global respecto a lo que ha sido esta primera etapa de la Liga 1. Entonces, para mí lo primero que tiene que hacer un entrenador es potenciar su plantel y a eso debería apuntar Sporting Cristal para lo que se viene”, manifiesta.

Enderson Moreira venía de dirigir Sport Recife en la Serie B de Brasil. Hoy el equipo juega el Brasileirao 2024. (Foto: Getty Images)

Ahora, respecto a lo que se debe apuntar en La Florida, sobre el perfil de entrenador que urge el cuadro celeste, Morales explica que lo más importante es que el nuevo estratega cuenta con una amplia experiencia internacional, pues solo así podrá cambiarle el rumbo al equipo en busca del Torneo Clausura y así pelear por el título nacional en una final.

“Creo que necesita a alguien que pueda desde el día uno influir en el futbolista, como lo fue Jorge Fossati en la ‘U’ que desde la primera práctica viste un cambio. Ese partido frente a Cienciano que se juega por la Copa Sudamericana, que fue el primer encuentro de Fossati, que tenía menos de una semana en el país, se vio un cambio de 180 grados en la ‘U’. Entonces, Cristal tiene que buscar un entrenador que esté en capacidad de influir rápidamente en los jugadores, darles a entender dónde están, que tienen que meterse ese chip ganar, convencerlos de ganar, que pueda llegar al jugador. En Cristal no debería ser tan difícil porque es un equipo acostumbrado a ganar. Ahora también tiene que hacer entender rápidamente su juego porque tampoco es que haya mucho tiempo. Afortunadamente hay más tiempo respecto a la distancia normal que hay de un Apertura a un Clausura, como en el 2023. Usualmente son diez días y ahora tienes alrededor de un mes y medio. Entonces Raffo tiene, entre comillas, un poco de tiempo para hacer una especie de mini pretemporada con Cristal y que vuelva frescos y enfocados para conquistar el Clausura”, sostiene.

Es más, el hombre de prensa no necesariamente cree que se debe seguir por la escuela brasileña, pero destaca también una característica que de repente no se ha visto en los últimos años en el banquillo rimense: el de ser un verdadero líder de grupo. “Puede ser que cambie de nacionalidad el entrenador. En verdad con Cristal es todo muy abierto. No es muy fácil poder descifrar a Raffo en ese sentido, pero volvemos a lo de necesitar un DT con experiencia. Acá dejamos de lado el país del que viene, debe tener peso internacional. Y ahora hay que sumar que Cristal ha perdido líderes, desde que se retiró Jorge Cazulo. Luego estaba Calcaterra, pero terminó en la ‘U’, evidentemente no era el ‘Piqui’ o Lobatón, pero era el capitán del equipo y terminó en la ‘U’, en el rival. Después que otro líder tienes. ¿Chávez? Es un chico de la casa, pero recién se está curtiendo como capitán. Hasta que llegó Yotún, pero también le costó y cuando estaba asumiéndolo, se lesiona. ¿Y luego quién está? ¿Ignácio? Pero tiene dos años en el club. Entonces el equipo necesita un líder y eso puede sumarse con un entrenador, con un DT que te pueda liderar, que puede ser cabeza de grupo, que Moreira no lo era”, dice.

Y el tema de Jorge Cazulo no le convence por completo a Rodrigo Morales por la situación del equipo, pero no los ve con malos ojos. En el caso del ‘Piqui’ no es descabellado, pero su inexperiencia en Primera División podría pagar caro a un hombre que es considerado el último caudillo celeste. Es como enviar a una misión suicida a uno de tus baluartes que podría calzar a la perfección en unos años en el banquillo rimense.

Jorge Cazulo se proclamó campeón del Torneo de Reservas 2023 con Sporting Cristal. En la final venció a Universitario. | Foto: Club Sporting Cristal

“Yo estaría a favor si el ‘Piqui’ llega, porque tiene un nombre y los jugadores lo respetan, pero igual creo que no es su momento. Creo que todavía no. Sporting Cristal tendría que buscar alguien con experiencia internacional. No necesariamente tiene que ser alguien identificado con el club porque míralo a Fossati, desde el primer día llegó y dijo esto es así, la ‘U’ es así y cambió rotundamente el equipo al que era con Carlos Compagnucci. Entonces, tiene que ser un técnico con suficiente peso y bagaje para poder influir directamente en los jugadores. Dentro de todo, entrenadores experimentados hay en el mundo y creo que Cristal es un lugar donde tienes tantas comodidades para trabajar que cualquiera podía adaptarse. Ahora, si finalmente es Cazulo, yo estaría a favor, pero creo que todavía no es su momento, pero sí termina siendo sí tiene capacidad para sacar el proyecto adelante”.

Asimismo, otro nombre que gusta al periodista, ya hablando de entrenadores peruanos, es Wilmar Valencia, curiosamente sin equipo y con quien Sporting Cristal consiguió su última clasificación a los octavos de final de una Copa Libertadores, hace ya 20 largos años. “Por ahí yo siento que el único peruano que podría asumir el cargo es Wilmar Valencia. Es un buen entrenador. Darles la oportunidad a los peruanos es importante, pero creo que hoy Cristal debe buscar en el mercado internacional. Ahora si tenemos que buscar un nombre en el mercado local, sí me inclino por Wilmer y a parte sus equipos van de la mano con el estilo que suele impregnar Cristal. Juegan bien sus equipos, pone la pelota al piso, le gusta la posición. Tampoco lo miro con malos ojos, pero no creo que sea la primera opción”, asegura.

Finalmente, Morales se refiere también al refuerzo que también urge en tienda rimense y que según él, debe estar ligado al nuevo timonel. “Lo ideal es que el nuevo entrenador venga con el extranjero, que llegue con su jugador extranjero, con el que le ayude a entrar en mayor confianza al plantel. Ahora yo entiendo que ese sexto cupo, ese fichaje será para reemplazar a Yoshimar Yotún, pero la cuestión es que, si se termina vendiendo a Joao Grimaldo, te quedan dos espacios para ocupar con un solo jugador del exterior. El problema es ese y eso es algo que tiene que pensar bastante rápido Raffo al momento de negociar la conformación del plantel con el nuevo técnico. Lo ideal es que Grimaldo se quede hasta fin de año por el tema Yotún, pero si le sale la oferta de la vida tampoco vas a frenarlo”, concluye.

--