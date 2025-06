Alrededor de dos semanas pasaron para que Sporting Cristal vuelva a saltar al campo de juego en medio de una crisis deportiva que se agudizó con aquella pesadilla vivida en Sao Paulo por la Copa Libertadores. No obstante, este domingo, en la decimoquinta fecha del Apertura, los celestes volvieron al ruedo ya con las primeras acciones de un plan con el que se busca salir del mal momento no solo pensando en una mejor versión para el Clausura, sino terminar de la mejor forma el primer certamen del año de la Liga 1 Te Apuesto 2025.

La ausencia de Franco Romero en el duelo contra Deportivo Garcilaso -fuera de la lista de convocados- es una de las evidencias de que la directiva rimense, encabezada por Gustavo Zevallos (director deportivo), y que también cuenta con el apoyo de Julio César Uribe (asesor y vocero institucional), ya ejecuta una operación de salidas (Uribe dijo que en su informe pidió la partida de hasta cuatro jugadores del plantel) y, seguramente, llegadas a La Florida.

Se pudo conocer que el defensa uruguayo, que culmina contrato a fines de este mes, ya no formará parte del plantel en lo que resta del Apertura y su plaza de extranjero debería ser ocupada por otro futbolista foráneo.

Ya en lo deportivo, en un Estadio Alberto Gallardo que extrañó al máximo los cánticos del Extremo Celeste o de Fuerza Oriente, las barras del club que han decidido no asistir a los duelos de local de los bajopontinos como medida de protesta contra los propietarios, el equipo mostró algunos pasajes de buen juego, de una idea de juego con el balón al ras del campo, con movimientos verticales, como exige Paulo Autuori y con buenas conexiones de parte de Ian Wisdom y Christofer Gonzales. Sin embargo, también hubo momentos críticos, sobre todo al momento de defender. Por ello, durante todo el encuentro, Autuori se mostró pensativo y buscaba explicaciones o entender las decisiones de sus jugadores conversando con su comando técnico.

Paulo Autuori sostiene que tanto el comando técnico como los jugadores están comprometidos con la idea de juego. "No quiero pelotazos, a cada rato. Vamos a jugar con el balón al ras del piso, de manera vertical". @dt_elcomercio pic.twitter.com/7WbjqDScot — Carlos Lazaro Odria (@Lazanomas) June 15, 2025

El VAR también fue uno de los grandes protagonistas del duelo entre rimenses y cusqueños, pues de los cinco goles que se marcaron en el Gallardo, tres llegaron a través del video arbitraje. Curiosamente, se sumó un inesperado invitado al duelo. Un sismo de 6.1 grados que azotó la capital cuando se jugaba 34 minutos del partido, el cual se detuvo por diez minutos y que puso nervioso a más de un hincha. Es más, los aficionados de Garcilaso, que eran alrededor de 40 personas en el filo de Oriente, fueron evacuados de la zona y recolocados en la parte del medio de esta tribuna por precaución.

Esos minutos fueron claves, pues después del remezón, cuando el delegado de la Liga 1 esperaba el visto bueno de las autoridades para reanudar el juego, Paulo Autuori conversaba con todos sus jugadores en medio del campo, brindándoles una serie de pedidos para salir airosos. El pedido del brasileño no fue nada autoritario. Todo lo contrario, se le veía bastante cercano a los jugadores, hablándoles de forma más paternal. Y en medio de todos esos pedidos de Autuori, un agente de seguridad nacional se pidió una foto con el dos veces campeón de la Copa Libertadores, a la que accedió mostrando una gran sonrisa. Mientras en el Gallardo todas las personas estaban tensas, asustadas, el brasileño mostraba toda su serenidad.

Paulo Autuori junto a un inspector de seguridad nacional en el Estadio Alberto Gallardo durante el interrumpido duelo debido al sismo. (FOTO: L1 MAX).

Recapitulando la exigencia de Paulo Autuori, el mensaje del entrenador caló a la perfección, pues tras la reanudación del encuentro, la SC empujó a su rival a jugar en su propio campo y Rafael Lutiger provocó un penal que Martín Cauteruccio convirtió en el primero de la nublada tarde.

Motivador

Ya en el complemento, nuevamente el video arbitraje fue fundamental, pero ahora a favor de Deportivo Garcilaso, que encontró también desde los doce pasos el empate, mediante Pablo Erustes. No obstante, rápidamente, Autuori reaccionó y mandó al campo a Jostin Alarcón, ganando mayor volumen ofensivo. Precisamente, un córner del volante fue conectado en el área por Gonzales, que empujó el balón a las redes. Se esperaba que ya el control sea absoluto, pero sucedió todo lo contrario y con una falla infantil en defensa de Alejandro Pósito, de 19 años, provocó que Adrián Ugarriza vuelva a poner la paridad y que el enojo de los hinchas se haga sentir en las gradas.

Otra vez, Paulo Autuori reaccionó y frente a una posible molestia física de Pósito, ingresó Flavio Alcedo. Curiosamente, Pósito, al salir del campo, cabizbajo por el error y con el abucheo de las gradas, el entrenador brasileño se acercó a él, le agarró el rostro, le hablaba, le daba ánimos. Hizo una acción similar con Alcedo antes de que salte al campo y el canterano de 22 años tuvo buenos momentos, con cierres oportunos. En el banquillo celeste, Duham Ballumbrosio, capitán de la categoría 2008, tenía la mirada fija en lo que hacía Autuori, en lo que pedía. El lateral derecho recibió su primer llamado al primer equipo y aunque no pudo debutar este domingo, se espera que lo haga en cualquier momento.

Paulo Autuori estuvo casi todo el partido parado en la zona técnica ordenando a sus jugadores. (FOTO: Jesús Saucedo / GEC).

En la parte final, en el tramo final, con aplausos y gritos de niños que decían “tu puedes Cristal, vamos Cristal”, los rimenses encontraron el gol de la victoria del pie, otra vez, de Cauteruccio. Fue de penal y nuevamente, el VAR fue el protagonista con un cobro después de alrededor minuto y medio de juego. Y es que el balón no salía del campo por lo que el árbitro Augusto Menéndez no podía ir a la pantalla a revisar la jugada de la mano. Así, ‘Caute’ no falló y decretó el 3-2 con el que Sporting Cristal sigue sumando puntos en el Apertura, pero sobre todo, continúa buscando su mejor versión.

Ya en el camerino del Alberto Gallardo, Paulo Autuori más que analizar el encuentro, conversó con sus dirigidos de una forma motivadora, con un lenguaje de impulso a la mejoría para un plantel joven que está respondiendo a un mal momento deportivo. Autuori y su comando técnico le demuestra, una vez más, a cada uno de sus jugadores, que tienen su plena confianza para salir a flote y volver a llevar al Sporting Cristal al lugar donde siempre debe estar, en la parte más alta.

****

Gana increíbles premios con la Suscripción del Hincha. ¡Apoya a tu equipo favorito y vive la pasión de la Copa como nunca antes! Da click AQUÍ